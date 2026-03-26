「女武神」雷射不搞了 美陸軍將其整合進金穹計畫

圖為美陸軍「間接火力防護能力-高能雷射」（IFPC-HEL）計畫下的「女武神」系統（圖取自X@Aurora107E）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍高能雷射武器發展出現重大調整，根據美國國會報告，原規劃用於攔截巡弋飛彈的「女武神」（Valkyrie）雷射系統已被擱置，未來將轉向與海軍共同開發的新一代「聯合雷射武器系統」，並納入「金色穹頂」飛彈防禦計畫。

「星條旗報」報導，「女武神」系統原屬「間接火力防護能力-高能雷射」（IFPC-HEL）計畫，設計輸出300千瓦雷射能量，攔截巡弋飛彈與無人機。不過美國國會研究處指出，該系統在實際技術上仍面臨重大瓶頸，難以長時間鎖定並摧毀高速且具防護能力的巡弋飛彈，影響攔截效能。

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因此陸軍決定將計畫縮減為製造單一原型驗證系統，預計今年9月交付，用於支援下一代雷射武器研發，而非進入量產階段。但美陸軍已在先前授予洛馬價值約2.2億美元的合約，用於製造4套原型系統。

報導指出，五角大廈近年積極推動「金穹」飛彈防禦體系，預估初期成本高達1850億美元，並規劃於2035年前具備初步作戰能力，新一代聯合雷射武器系統將被視為該防禦網的重要技術之一。

報告指出，現有雷射技術仍難以有效對抗大量巡弋飛彈威脅。尤其俄羅斯與中國已發展高超音速巡弋飛彈，使雷射武器在照射時間與能量輸出上面臨更高門檻。

不過美軍仍持續推進相關技術，包括海軍的反反艦巡弋飛彈雷射計畫，以及陸軍「持續型高能雷射」（EHEL）系統，試圖解決天候影響、供電與散熱問題，強化未來雷射武器的實戰能力。

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