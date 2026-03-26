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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄羅斯北極戰略受挫 烏克蘭無人機重創建造中的武裝破冰船

2026/03/26 11:54

烏克蘭長程無人機疑似擊中俄羅斯正在建造中的23550型破冰巡邏艦「普爾加號」。（圖取自X@NSTRIKE1231）烏克蘭長程無人機疑似擊中俄羅斯正在建造中的23550型破冰巡邏艦「普爾加號」。（圖取自X@NSTRIKE1231）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏俄戰爭再度顯示無人機戰力的戰略影響，外媒報導，最新影像顯示烏克蘭長程無人機疑似擊中俄羅斯正在建造中的23550型破冰巡邏艦「普爾加號」，地點位於聖彼得堡附近維堡造船廠，距離前線甚遠，凸顯無人機打擊範圍持續擴大。

軍聞網站「Naval Nes」、「Defence Blog」報導，此次攻擊鎖定列寧格勒州重要造船設施維堡造船廠，該廠負責建造多艘破冰船與海上平台。遭攻擊的「普爾加號」為俄羅斯聯邦安全局（FSB）邊防部隊使用的23550型巡邏破冰艦，於2022年10月下水，仍處於建造階段。

23550型艦排水量約9000噸，有60名船員，可破開1.7公尺厚的冰層，為俄羅斯北極戰略重要裝備，兼具巡邏、破冰、護航、救援與軍事任務能力，可搭載76公厘主砲、30公厘近迫武器系統、以及便攜式防空飛彈，並具備部署「口徑」巡弋飛彈的潛力，具備直升機機庫和氣墊船、突擊艇，可在極地惡劣環境中執行巡邏與護航任務。

報導指出，從現場影像可見該艦出現明顯受損跡象，包括船體嚴重向左傾斜，只靠鄰船22011型海洋調查船「布里利切夫中將號」支撐，這可能代表船體已出現破損或進水情況。

報導分析，此次攻擊選擇在艦艇尚未完工階段進行，可能意在延誤俄方造艦進度，增加維修與重建成本，對軍工產能造成間接打擊。若關鍵結構受損，將影響交付時程，甚至牽動整體資源調度。

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