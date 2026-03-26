曾因員工反彈退出軍方 矽谷科技巨頭如今搶著賣AI給五角大廈

矽谷大數據巨頭Palantir標誌。該公司已深入美軍供應鏈，協助處理中東戰場數據分析。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾因員工反彈退出軍方專案的科技公司，如今正重新進入軍事合作。根據《法新社》報導，隨著中東戰事持續，矽谷企業與美軍的合作明顯增加。報導指出，矽谷科技巨頭與五角大廈的界線正被重新定義，雙方協作正展現出獲利空間。

報導指出，傳統軍工巨頭如洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）與波音（Boeing），正逐漸與Palantir、Anthropic及Anduril等科技公司合流。這些企業正協助美軍處理從雲端運算到AI驅動無人機的各項任務。

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其中Palantir的數據分析平台「Maven」已在針對伊朗的軍事行動中被廣泛使用。Anduril則提供關鍵系統，協助美軍攔截伊朗低成本、長程的「見證者」（Shahed）無人機。該公司近期更獲得一項為期10年、價值200億美元（約6382億台幣）的合約。

Palantir 執行長卡普（AlexKarp）指出，矽谷對於軍方的態度已出現巨大轉向。過去曾因員工反抗而退出軍方市場的微軟、亞馬遜與Google，其角色正被更積極的科技公司取代。

關注台海與俄烏局勢 1.56兆元資金湧入國防科技

根據專門追蹤新創投資與私募資金流向的數據公司PitchBook統計，2025年私募股權對國防科技的投資額達490億美元（約1兆5635億台幣），相較前一年的270億美元（約8615億台幣）幾乎翻倍。推動科技與國防接軌的非營利組織「矽谷國防組織」（SV Defense Group）表示，俄烏衝突與對台海局勢的關注，是推動此趨勢的主因。

報導分析，隨著地緣政治緊張，矽谷正將軍事合作重新包裝為「守護民主」，這讓原本強烈的反對聲浪逐漸消退。儘管倫理疑慮仍在，且部分企業如Anthropic堅持拒絕監控專案，但科技業全面加入國防體系的趨勢已不可逆轉。

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