打完伊朗補庫存？美軍PrSM飛彈產量翻4倍

美軍新一代「精準打擊飛彈」（PrSM）發射畫面。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍新型「精準打擊飛彈」（PrSM）剛在對伊朗的軍事行動中完成首次實戰，美國政府隨即推動將該飛彈的產能提高4倍。這項產能擴張，凸顯高強度衝突下的彈藥消耗問題受到關注。

據軍事網站《Army Recognition》報導，在美軍對伊朗發動打擊並消耗庫存後，白宮於3月初召集洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）等七大軍火商高層。隨後，五角大廈正式與業者達成框架協議，要求擴大戰時彈藥的生產規模。

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PrSM是美軍用來取代現役「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）的新一代打擊武器。其戰術價值不僅在於超過400公里的射程，更在於發射密度的提升。過去的海馬士（HIMARS）或M270多管火箭系統（MLRS）發射車，一個發射箱只能裝載1枚ATACMS，但現在可裝載2枚體積更小的PrSM。

這意味著，在不增加發射車數量的情況下，前線的深擊火力數量得以翻倍。這對於打擊敵方指揮所、防空網及後勤樞紐等目標，具備實質的戰術意義。

然而，這場針對伊朗的軍事行動，也顯示彈藥消耗的情況受到關注。分析指出，現代戰爭不只比武器精準，也比誰的彈藥撐得久。

儘管五角大廈對外宣稱目前庫存充足，但國會內部已對伊朗持續發射飛彈與無人機所引發的消耗戰感到擔憂。此次將產能拉高4倍，引發了外界對美軍庫存消耗速度的關注。

專家分析認為，當彈藥面臨短缺風險時，可能影響前線指揮官的作戰節奏與目標選擇。因此，擴大PrSM的生產規模，不僅是應對當前的消耗，有分析認為，這也有助於維持長期作戰能力。

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