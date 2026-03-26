海馬士飛彈首期款4天內要付款！國防部曝美方表達難給延期彈性

「海馬斯」（HIMARS）火箭系統。（圖：美國陸戰隊）

〔記者黃靖媗／台北報導〕行政院本月13日成功獲得立院授權，與美方簽署4項對美軍購案發價書，其中海馬士（HIMARS）多管火箭飛彈系統發價書付款截止日將於本月30日到期，但1.25兆國防特別預算今日才出委員會，將進入1個月協商冷凍期。國防部戰規司司長黃文啟今（26）日示警，「我們現在已經遇到發價書危機」，美國戰爭部昨晚向我方表達，很難給予我方延期支付首期款的彈性，錯過這批恐要等到年底。

立法院會13日趕在3項軍購發價書到期前，授權政院簽署拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案發價書。其中海馬士多管火箭飛彈系統發價書付款截止日將於本月30日到期。黃文啟12日曾於立院外防委員會黨團協商說明，海馬士發價書由於涉及彈藥談判因素，期限不得展延。

請繼續往下閱讀...

立法院外交及國防委員會聯席財政委員會今日初審政院版、民眾黨團版、國民黨團版國防特別條例草案，朝野僅針對條例主管機關為國防部等2條文達成共識，其餘條文全數保留，法案將進入1個月協商冷凍期，恐影響發價書首期款支付進度。

國防部長顧立雄今日上午接受媒體訪問說明，國防部現在正與美方協商，看是否能讓我國展延首期款付款一段時間，或降低支付比例。

黃文啟在今日委員會討論中示警，「我們現在已經遇到發價書危機」，他們昨晚已聯絡美國戰爭部，戰爭部的態度是很難給予我方彈性，國防部還有4天時間去爭取，若美方不同意海馬士首期款支付延期，一旦錯過這批議約時間，可能就要等到年底。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法