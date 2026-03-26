賴總統點將》「海鋒」大隊長升少將 宋振亞接掌規劃海軍建軍要職

賴總統為晉任海軍少將丶調升為海軍計畫處長的宋振亞授階後合影。（圖：取自總統府影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統25日主持「中華民國115年4月份將官晉任授階典禮」，新科中將1人丶少將５人，均由賴總統親自授階，賴總統讚許新科海軍少將宋振亞在反艦阻敵等任務上全力以赴，達到精進國軍聯戰效能、強化整體國防力量的目標。

軍政人士今天說，宋振亞是現任海軍「海鋒大隊」反艦飛彈部隊的第二大隊大隊長，大隊長的編階為上校，過去較少有大隊長直接晉任為海軍少將的人事安排，而且月底是直接調升為海軍司令部的計畫處長，主管海軍未來兵力整建丶施政計畫與管制，再加上對外軍事交流的執行與督導，可說是對宋振亞賦予相當大的重任。

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宋振亞在擔任海鋒大隊第二大隊長時，曾率同僚到小琉球的朝天宮參香，祈求國泰民安 風調雨順 ，海軍弟兄平安順遂。（圖：取自小琉球朝天宮臉書專頁）

「海鋒大隊」是當前海軍制海作戰的主力部隊之一，配備有雄二丶雄三及增程雄三等反艦飛彈，同時要陸續接收美製的岸置魚叉反艦飛彈，目前已擁有三個大隊，分駐台中清水丶高雄左營及台北淡水，今年七月，各個海鋒大隊及機動中隊丶固定陣地中隊等單位，全數將併入新成立的濱海作戰指揮部，成為海軍全新的作戰部隊。

軍政人士表示，宋振亞在歷任的軍職表現都相當傑出，在美國康乃爾大學碩士畢業，並且曾獲得美國海軍戰院等學歷，過去分別在反艦飛彈部隊及駐外單位任職，軍方內部在去年就曾傳出宋振亞要晉任少將丶調升國防部戰規司戰研處長的人事安排，但因故沒有成真，此次晉升少將並調任為海軍司令部計畫處長，海軍內部對這項人事安排都相當肯定。

宋振亞的父親也是職業軍人，不幸在今年初過世，宋父生前心心念念的就是看到宋振亞能晉任將官，這次晉任足堪告慰老父的期盼了。

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