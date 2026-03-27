完全想不到 國軍航勤廠除了修發動機 還像手機廠修面板

圖為官兵於陸軍航空勤務廠內對眼鏡蛇直升機全機體檢修。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台南報導〕國軍直升機發動機和機體檢修，大都在台南的航空基地勤務廠進行。該基地除了修理直升機發動機等零件，其中一項跳脫修理機械的印象，便是維修直升機各個電子儀器中的電路板和電子元件，從電路排查、檢修到更換，其作業模式居然與民間修理電子產品相同。廠內幹部甚至打趣說到，家中手機、電器如有損壞，他們是有購買零件直接拆開維修的知識。

官兵針對航電設備電路板排查檢修更換。（記者吳哲宇攝）

國軍近期向媒體展示航勤廠中各項專業維修單位，包含導航、通訊、X光非破壞性檢測、飛機結構檢查及發動機等工作站，直升機內每一個設備類別，都有相應的工作站進行檢修。

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而官兵的任務，就是在工作站中針對損壞裝備排查故障原因、更換設備內損壞的電路板，並焊修、更換電路板上的元件、晶片及晶圓。例如在導航工作站，維修人員首先透過測試臺模擬直升機電源與訊號，測試故障裝備功能，藉由系統分析判斷故障位置，並隔離出損壞的電路板模組；確認故障模組後，會將電路板拆卸並進一步檢測，精確找出電路板中故障的電子元件或晶片、晶圓進行更換，後再重新組裝測試功能。

官兵放大檢視電路，並且進行焊修。（記者吳哲宇攝）

航勤廠廠長蔡惠彣表示，過去導航裝備發生故障，往往需將整套裝備送往美國原廠維修，需耗時兩年以上。透過5年的時間建立工作站培養自主維修能量，只要備料足夠，一個月就能完成維修，向美國買料六個月內也能完成。

官兵針對T700發動機實施檢修，可迅速拆換模組，並修理損壞模組部位。（記者吳哲宇攝）

除了航電設備，航勤廠也能維修發動機等機械設備，可支援維修AH-1W、AH-64E及UH-60M直升機，雖然發動機構型不同，但皆為T700系列發動機衍生型。值得一提的是，該廠也能維修M1A2T戰車的渦輪引擎，且已有成功維修紀錄。

T700發動機餘測檯上測試功率。（記者吳哲宇攝）

在作業流程上，發動機在測檯上模擬運作，再由系統端擷取數據比對尋找故障原因。而T700發動機採模組化設計，維修人員能針對故障部位快速更換模組，大幅縮短維修時程並提升作業效率。

航勤廠備有野戰貨櫃保修站，官兵可於前線建立臨時維修站點。（記者吳哲宇攝）

在戰時，航勤廠則運用野戰保修貨櫃，組織起前線臨時保修站，透過貨櫃運輸車快速部署至野外或前線據點，或隱蔽於民間工廠中，減少裝備後送時程；該型貨櫃具備可展開設計，平時收納為標準20呎貨櫃，展開後空間能擴增為兩倍，形成完整作業空間，內部配置專業檢修設備與空調系統。

在功能分工上，貨櫃維修站就是依照廠內針對直升機各部的維修站區分，複製到野外，進行損壞裝備的更換。例如射控系統檢修站，負責武器控制與目標觀測系統維修。當裝備發生故障時，可於前線快速更換模組，使飛機迅速恢復作戰能力，後續再將損壞組件後送基地進行深度維修。

圖為直升機雷達設備，也能在臨時保修站中修理。（記者吳哲宇攝）

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