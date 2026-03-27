醫院的特殊放大版 軍方航勤廠讓直升機也照X光

官兵打開眼鏡蛇直升機各段實施檢修。（記者吳哲宇攝）

上稿時間：03-27 10:00:00

更新時間：03-27 11:35:00

〔記者吳哲宇／台南報導〕一般民眾對機械設備的維修，也許停留在修車行師傅拆解汽車、更換零件。但國軍航空勤務廠針對直升機的維修，除了更換機械設備，還需要定期對機體照射X光，了解機體是否有細微裂痕。畢竟任何一條細小的裂紋、一枚螺絲的鬆脫，都能讓飛機在空中解體，這在過往航空史上並不罕見。而航勤廠的X光棚廠，原來內部就是醫院X光室的放大版，自由時報軍武頻道帶您一窺其中奧秘，流程竟與民眾日常檢查般熟悉。

圖為X光棚廠，中間X光發射器內有放射性貴金屬，通電後會打出X攝線，周圍有鉛板防護防止輻射洩露。（記者吳哲宇攝）

陸軍航空勤務廠的任務，主要能區分為修理航電設備等電路板維修的工作模式、修理發動機等的機械維修，以及X光照射的全機檢查。航勤廠廠長蔡惠彣表示，直升機每24、30個月都要進廠檢查。

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而航勤廠的X光工作站放置在大型棚廠內，其實就是醫院X光室的放大版，直升機可直接進入棚內，再將鉛板圍住機體防止輻射外洩。透過移動式X光發射裝置對指定部位進行分區拍攝，再利用數位成像系統即時顯示檢測結果。領班指出，一般一架直升機需進行約20至30個拍攝位置的檢測，當日可完成拍攝作業，後續再由專業人員進行影像判讀與裂紋分析。

圖為直升機X光照射結果，可見明顯裂痕。（記者吳哲宇攝）

蔡惠彣指出，透過X光照射機體，實行非破壞性檢驗，可觀察飛機內部肉眼無法辨識的結構狀況，例如金屬疲勞、裂痕或內部缺陷等，提供更精準的診斷依據。避免傳統拆解檢修可能造成的二次損傷，同時降低人為操作錯誤風險。

在判讀過程中，檢測人員會透過影像比對，分析結構是否出現裂紋或異常。例如X光影像中若出現類似骨骼裂縫的線條，即可能為結構損傷，需進一步確認是否影響飛行安全。若屬重大缺陷，將禁止飛行並進行後續維修；一般性缺陷則視情況列入監控或後續處置。除X光檢測外，工作站亦執行磁力檢測等輔助檢驗方式，針對如吊掛裝置等高受力部位進行裂痕檢查。

在全機檢查部分，直升機每12個月都要進場檢查結構，全面評估飛機結構點、格框、傳動、電氣系統等部位是否有存在缺陷、鏽蝕或腐蝕等情形，並針對結構強度與系統運作進行檢驗。

官兵以敲擊、目視方式檢修發動機段。（記者吳哲宇攝）

在實際作業中，檢查人員會輕敲直升機的各個部位，並進行目視檢查，檢查傳動軸、齒輪箱、旋翼、結構接合點和零件是否有滲漏油、零件損傷鬆動、腐蝕、老化等情形。完成檢查後，各項缺失將依權責單位分級處理，執行後續維修與改善作業，確保飛機維持最佳狀態。

官兵檢修直升機尾翼段。（記者吳哲宇攝）

整體而言，從X光非破壞性檢測到全機結構檢查，國軍透過嚴謹且制度化的維修流程，確保每一架直升機在升空前都處於最佳狀態。航勤廠強調，飛安沒有僥倖，唯有透過精密檢測與落實維修，才能將潛在風險降至最低，為飛行員安全與任務遂行提供最堅實的保障。

圖為已拆解待維修的眼鏡蛇直升機。（記者吳哲宇攝）

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