伊朗85％石油出口命懸一線！溫約瑟揭川普不炸哈格島能源設施真相

美軍雖打擊伊朗哈格島軍事設施，但未對能源設施下手。（法新社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、以色列持續猛攻伊朗，雖然美國總統川普宣布暫緩打擊能源設施，但外界關注美軍後續是否對伊朗石油命脈哈格島（Kharg Island）發起地面行動。台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟指出，美軍雖轟炸哈格島軍事設施，卻未打擊石油相關設施，背後有預留談判籌碼、抑制油價的兩個考量。

溫約瑟在自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》之中，透過衛星圖資指出，哈格島位於波斯灣東北側，不僅佈建大量浮升式油槽與碼頭，更負擔伊朗高達85%以上的石油出口，堪稱伊朗最核心的生存命脈。

溫約瑟表示，針對當前戰況，美方對哈格島的打擊呈現僅針對軍事設施的作法。儘管美國總統川普先前透過社群平台發文宣稱，美軍已對島上的軍事設施發動空襲，但他透過衛星圖資指出，石油存儲與轉運設施目前仍維持完好。

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溫約瑟分析，川普此舉具備雙重戰略考量，在避開打擊能源核心設施，是為了在高度軍事壓力下，仍為後續的政治談判預留空間與籌碼。其次，他指出，當前國際油價正處於數十年來飆升最劇烈的動盪時期，此舉也在於抑制油價迅速飆升。

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