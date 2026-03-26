已知首例！自殺無人機直闖伊拉克美軍基地 黑鷹與防空雷達遭命中

最新畫面顯示，伊朗支持的民兵組織利用自殺無人機，成功命中了駐伊拉克美軍基地內的黑鷹直升機。（圖擷取自X平台影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕低成本無人機已能直接威脅高價軍備。最新畫面顯示，伊朗支持的民兵近日在伊拉克以自殺無人機攻擊美軍基地，黑鷹直升機與防空雷達先後遭擊中，成為已知首例此類攻擊案例。

根據軍事媒體《戰區》（The War Zone）報導，這波攻擊發生在巴格達國際機場附近的勝利基地綜合體（Victory Base Complex）。網路上流傳的第一人稱視角（FPV）影片顯示，一架無人機低空直撲停放於防爆牆內的HH-60M醫療後送黑鷹直升機（Black Hawk）。畫面在引爆前中斷，儘管損毀程度不明，但外界研判直升機已遭命中。

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An Iranian-backed militia carried out a successful FPV drone strike on Camp Victory in Iraq yesterday, successfully hitting multiple targets.



Seen here, one of the FPV attack munitions hits a parked UH-60 Black Hawk. pic.twitter.com/ngY8td9ONZ — OSINTtechnical （@Osinttechnical） March 25, 2026

另一段畫面則顯示，一部正在運作中的AN/MPQ-64「哨兵」（Sentinel）雷達也淪為目標。該雷達負責為國家先進防空系統（NASAMS）等短程防空武器提供預警。影片證實雷達遭擊中並起火燃燒，導致基地的關鍵預警系統受損。

這起事件引發關注的另一關鍵在於，攻擊畫面未見防空攔截或反制。報導指出，影片顯示無人機在極低空甚至建築物後方飛行時，畫面訊號完全沒有衰減。專家推測，這代表無人機發射點極度靠近基地，或者可能使用了「光纖控制」技術，導致基地的被動感測器與傳統電子戰干擾無法提前偵測。

這場攻擊是典型的非對稱作戰，凸顯了美軍在反制低空、低成本威脅時的挑戰。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）先前已成立專案小組應對此威脅，並警告無人機已成為針對美軍人員與基地的日常挑戰。

報導指出，這起攻擊顯示，低空小型無人機對軍事基地的威脅仍持續受到關注，相關防禦與反制能力也成為後續觀察重點。

Noticing they blurred out a portion of their attack video （green）. I think they were trying to hide the fact they attacked a medevac helo. Note white mark circled in orange.



DVIDS source pic of a CASEVAC/MEDEVAC UH-60 Black Hawk for comparison. https://t.co/4woNHofUL9 pic.twitter.com/qeeMWKDaip — Evergreen Intel （@vcdgf555） March 25, 2026

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