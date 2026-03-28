美伊戰火引爆！溫約瑟解析哈格島地下工事 與中國平潭有相似巧合

中國平潭與伊朗哈格島有著相似的洞庫基地設計。圖為平潭一隅。（法新社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、以色列對伊朗發動軍事行動之際，哈格島（Kharg Island）相關設施也成為觀察焦點。台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟指出，哈格島上設有地下洞庫，其型態讓他聯想到在台海另一端的中國平潭，也有類似設施，但兩者在用途上有所不同。

溫約瑟在自由時報軍事節目《台海情勢簡報室》中表示，哈格島的地下洞庫令他印象深刻，伊朗在該處設置的設施，主要提供防空飛彈部隊使用，目的在於避免遭受轟炸，並保留防空戰力。他指出，這類地下工事的設計，重點在於提升部隊在空襲環境下的生存能力。

他進一步表示，中國平潭島北端同樣設有類似地下設施，且具備8個出入口並經過加固，目的是避免出入口遭炸垮後，導致發射車無法出動，影響部隊運作。這類設計與哈格島的地下洞庫，在形式上具有一定相似性。

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不過，溫約瑟也指出，兩者在戰術運用上存在差異。他表示，伊朗在哈格島的地下設施主要由防空部隊使用，性質偏向守勢部隊；而中國解放軍是攻勢部隊，平潭相關設施則多用於遠程火箭砲部隊，作為戰力保存之用。

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