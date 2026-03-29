美軍移師中東共機竟大減？ 湯廣正揭共軍聯訓改革真相

中國解放軍的軍機在美軍攻打伊朗時，並未加大襲擾周遭國家的力道，反而有所收斂。（資料照，國防部提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍近期將部分兵力調往中東，引發外界關注共軍是否趁勢在西太平洋升高軍事壓力。不過，台灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正指出，截至今年3月中旬，共軍在西太平洋的整體活動量不升反降，甚至低於往年同期水準，呈現反常現象。

湯廣正在自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》中表示，截至今年3月16日，我國偵測共機累計503架次，明顯低於過去幾年同期；但軍艦活動約487艘次，與往年差異不大。他指出，這代表共軍並未因美軍兵力轉移而加大對周邊的軍事壓力，相關變化值得進一步觀察。

針對原因，湯廣正分析，目前外界提出三種解釋，但皆存在侷限。首先是兩會期間維穩因素，但今年數據甚至低於歷年兩會水準，解釋力有限；其次是美中領導人會晤的外交考量，但若如此，軍艦活動應同步減少，然而實際並未出現；第三則是高層整肅影響戰力，但若戰力下降，應反映在「聯合戰備警巡」的頻率與規模上，實際上相關行動仍維持，甚至部分規模更大，顯示整體戰備能力並未明顯下滑。

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湯廣正進一步指出，共軍較可能正在進行「聯合作戰訓練改革」。他表示，共軍自2020年中央軍委軍事訓練會議起推動相關改革，並在2024年10月「全軍合成訓練現場會」後，開始聚焦聯合作戰訓練調整。目前相關訓練仍處於探索階段，不僅戰術層面，連流程與準則也在試錯。

他說明，此類訓練風險較高且具敏感性，較適合在沒有外軍活動的區域進行，若在台灣周邊實施，容易被外界掌握細節，反而暴露能力，因此將訓練轉移至遠離台灣的地點，屬於合理選擇，也反映在軍機架次下降的趨勢上。

湯廣正並指出，這項變化並非近期才出現，從2025年下半年開始，共軍在台灣周邊的活動就已逐步減少。近期自2月以來多日幾乎出現「零架次」情形，並非突發，而是長期變化累積後的結果，只是近期表現得更加明顯。

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