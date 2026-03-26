福斯擬與以色列「鐵穹」合作 轉型生產飛彈防禦系統

德國汽車大廠福斯與以色列國營國防企業拉斐爾先進防衛系統公司洽談生產「鐵穹」防空系統零組件。（歐新社檔案照）

〔中央社〕德國汽車大廠福斯（Volkswagen）正與以色列國營國防企業拉斐爾先進防衛系統公司（Rafael Advanced Defence Systems）洽談合作，計畫將旗下德國的一座工廠，從汽車生產轉型為製造「鐵穹」飛彈防禦系統相關設備。

英國「金融時報」獨家報導，拉斐爾先進防衛系統公司與福斯規劃，將改造位於下薩克森邦的奧斯納貝克（Osnabrück）工廠，生產「鐵穹」（Iron Dome）防空系統的相關零組件，包括載運飛彈的重型軍用卡車、發射裝置及電力供應設備。

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知情人士透露，福斯希望藉此保住奧斯納貝克工廠約2300個工作機會。這座工廠原本面臨關閉危機，若順利轉型為防空系統零組件生產基地，可望緩解關廠壓力。

「金融時報」指出，這項合作是德國汽車產業迄今最具代表性的轉型嘗試之一。在中國競爭加劇及電動車轉型不順的雙重壓力下，車廠獲利下滑，促使業者轉向與快速成長的國防產業合作。

福斯目前已透過旗下子公司MAN與德國軍工企業萊茵金屬（Rheinmetall）的合資公司生產軍用卡車。此次與拉斐爾合作，象徵福斯重返武器製造領域；福斯在第二次世界大戰期間，曾為德軍生產軍用車輛與V1飛彈。

知情人士表示，此次鐵穹合作案結合「成熟的以色列國防技術與德國製造能力」，所需新增投資有限，若工人同意轉型生產軍用零組件，工廠可望在12至18個月內投入運轉。

拉斐爾選擇在德國設立生產據點，除看重當地製造實力外，也因德國為歐洲最堅定支持以色列的國家之一。隨北約各國大幅提升軍事支出，拉斐爾希望將「鐵穹」系統銷售至包括德國在內的歐洲各國政府。

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