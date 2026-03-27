東引「忠義操演」實彈射擊 遠距操控「近程防衛武器系統」火力驚人

近程防衛武器系統朝目標區實施射擊。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍各作戰區丶地區指揮部接連進行防區防護實彈射擊訓練，位在國之北疆的東引指揮部，也在25日實施「忠義操演」實彈射擊訓練，官兵運用各種建制武器對海面目標射擊，展現守護北疆決心。特別的是，軍方部署在東引等外離島的「近程自動化防衛武器系統」則是首度在操演中公開亮相，1位官兵就能遙控多門20機砲，向同一目標實施射擊，展現「科技取代人力、火力取代傳統兵力」的建軍規劃，提升部隊不對稱戰力。

「近程防衛武器系統」是由中科院整合現有武器系統而成，以雙管20機砲為主要火力，依據本、外島作戰環境，分別設計「岸置型」及「艦載型」等二種構型的載台系統，操作人員是在安全防護的指揮所內操作，有效維護官兵安全。系統具備影像辨識、目標追鎖及聯合集火等彈道解算、射控追瞄與精密伺服系統，可確保達到「快、猛、狠、準」之火力及降低人員戰損，並大幅提升國軍近戰防禦武器之聯合擊殺能力。

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官兵在指揮所內操作近程防衛武器系統，1人就能遙控多門20機砲，向同一目標實施射擊。（圖：軍聞社提供）

「忠義操演」實彈射擊訓練此次結合作戰想定及狀況推演，引導官兵執行各式防衛性武器實彈射擊；過程中，官兵接獲射擊命令後，運用近程防衛武器系統，射擊20機砲等建制武器，驗證幹部指揮程序，以及兵、火力配置，達到實戰化訓練目標。

根據軍聞社報導表示，東指部指揮官馮少將表示，面對日益嚴峻的敵情威脅，東指部全體官兵將秉持嚴謹態度，落實各項戰演訓任務。唯有平時精實訓練，讓官兵熟悉戰場環境並強化反制作為，才能落實「同島一命」的堅定信念，確保國家安全。

此次忠義操演，官兵運用「近程防衛武器系統」，僅憑1人就能遙控多門20機砲，向同一目標實施射擊，展現「科技取代人力、火力取代傳統兵力」的建軍規劃，與時俱進、持續提升部隊不對稱戰力。

東引指揮部「忠義操演」，官兵操作81迫砲向目標區射擊。（圖：軍聞社提供）

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