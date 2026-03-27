哈格島距伊朗本土僅25公里 美軍若強攻反遭伊軍火砲無人機飽和轟炸

歐洲太空總署哨兵二號衛星所拍攝的伊朗哈格島衛星照片。（法新社）

〔記者羅添斌／台北報導〕美軍將攻佔哈格島列為軍事行動計畫的選項之一，先不談伊朗已在哈格島上佈下嚴密的防護網，哈格島離伊朗本土僅25到30公里的距離，即便被美軍攻下，但島上的美軍屆時反而將成為伊朗本土火砲丶火箭丶無人機飽和轟炸的目標，這是否為明智之舉，還待美軍審慎評估。

島上布滿「刺蝟」設施：防空與陷阱密布

根據最新訊息，伊朗已大幅加強哈格島的防禦體系。島上除了設有加固的地下掩體與抗炸指揮所外，更部署了多層次防空網，包含大量肩射式防空飛彈（MANPADS），專門針對低空飛行的直升機與無人機。此外，島嶼周邊海域與潛在登陸灘頭已布設密集的防護地雷陣，旨在阻斷兩棲登陸部隊的推進。

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距離本土僅25公里：地理優勢利於反擊

哈格島地理位置極其特殊，距離伊朗本土海岸僅約 25至30公里。這段短暫的距離成為美軍佔領後的噩夢。軍事分析家指出，25 公里的距離，意味著該島完全處於伊朗本土遠程火砲與多管火箭砲（MLRS）的射程覆蓋範圍內。

能在18小時內完成部署、直接空降進入戰場，美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）被視為最能「第一時間進場」的快速反應力量。（美聯社檔案照）

「無人機殺戮區」威脅美軍安全

一旦美軍登島，將直接面臨來自伊朗本土的不對稱反擊：

飽和打擊：伊朗可從本土發射大量廉價火箭彈與火砲，對島上陣地進行不間斷轟炸，使美軍難以建立穩固的後勤據點。

無人機蜂群：伊朗已將哈格島周邊設為「無人機殺戮區」。利用其龐大的 FPV（第一人稱視角）自殺式無人機隊，伊朗能從本土發動群集攻擊，極易消耗並癱瘓美軍的防空系統。

快速滲透：利用極短的地理距離，伊朗特種部隊可藉由快艇與直升機頻繁進行「快閃式」襲擊，令美軍陷入持久的人員損耗戰。

戰略代價高昂：恐引發全球能源動盪

華盛頓官員透露，內部對於攻島計畫存在高度分歧。除了慘重的人員傷亡預期外，伊朗已明確警告，若哈格島遭到地面入侵，將對波斯灣所有石油基礎設施發動全面報復。這意味著一場局部奪島戰，極可能演變成波及全球的能源與安全危機。

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