賴總統點將》心戰「投誠食品」讓老共跳腳 王宜弘升少將掌國軍文宣

政戰局文宣心戰處副處長王宜弘上校晉任少將，月底接任文宣處處長一職。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部心戰大隊在2019年曾公開展示戰時軍方的心戰手段，除了心戰喊話車以及心戰作業車之外，外包裝上印有簡體字與我國旗的心戰「投誠食品」成為眾人焦點，更讓老共跳腳，這兩年更點名批評心戰大隊還揚言制裁，當年的心戰大隊長王宜弘上校，本週接受賴總統的授階晉任少將，並將在月底接任國防部政戰局文宣心戰處長，扛起國軍反制共軍認知作戰的文宣重任。

心戰大隊是國防部政戰局所屬的特業部隊，下設多個中隊，是反制共軍認知作戰的責單位，2015年11月也與太平洋司令部第七心戰群簽署「合作協議書」，雙方建立「戰略溝通平台」及推動互訪、輔訓及聯合演訓計畫，未來台灣若遭逢戰亂，資訊傳播管道遭中國封鎖時，即可透過這個管道由美方提供協助，甚至是進一步接替執行任務。

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國防部心戰大隊在2019年曾公開展示戰時軍方的心戰手段，除了心戰喊話車以及心戰作業車之外，外包裝上印有簡體字與我國旗的心戰「投誠食品」成為眾人焦點，更讓老共跳腳。（圖：軍聞社提供）

在2019年的心戰能量展示時，軍方展示出包括泡麵、巧克力夾心餅乾、牛奶糖和蛋捲等心戰食品，外包裝上都印上了投誠步驟、投誠地點，像是「中華民國國軍軍原味蛋捲」上頭，印有投誠地點「恆春仁壽派出所」以及地圖，投誠步驟按順序依序為：「放下武器」、「雙手舉高」、「持此蛋捲盒」、「向我軍投誠」、「回家團圓」。又或是牛奶糖盒上印有，「請保留此盒並放下武器投誠，我們將保證你的自由與安全」等字樣。

時任心戰大隊大隊長王宜弘當時表示，戰時心戰文宣品的製作選材是多樣化的，國軍配合戰場實際需求，結合台灣自由民主意涵，從食品外包裝到各種隨處可見的民生用品，都是心戰文宣品可運用的素材，做到植基於平時，運用於戰時。王宜弘表示，美軍在波灣戰爭中也採用相同招降手段，透過創意和巧思，將可運用的物資轉為對敵的心戰品。

賴總統為新任國防部文宣心戰處長王宜弘少將授階。（圖：軍聞社提供）

軍政人士說，王宜弘的思維敏捷，行事相當靈活，經常有新點子來因應共軍日新月異的認知戰招術，王宜弘目前擔任的是國防部政戰局文宣心戰處的副處長，現任處長朱蕙芳少將即將調任為後備指揮部的政戰主任，並由王宜弘直升處長，並且晉任少將，足證國防部各級長官對王宜弘表現的肯定。

值得一提的是政戰局文宣心戰處的副處長一職，近年已成為直升少將的跳板寶座，有些是外放調升為馬防部政戰主任，或是直升少將編制的處長，這種人事晉任的安排，也反映出國軍反制共軍認作戰上，對相人事佈局的重視。

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