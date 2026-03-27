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日本防衛省宣佈 神盾艦鳥海號獲戰斧飛彈發射能力
日本海上自衛隊金剛級護衛艦「鳥海號」（DDG-176），2025年於暫時停泊的橫須賀港內，實施「戰斧」巡弋飛彈訓練彈的再裝填演練，為後續赴美改裝工程鋪路。（日本海上自衛隊官方X帳號）
〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本防衛省今天宣布，海上自衛隊神盾艦「鳥海號」，已取得發射美國製巡弋飛彈「戰斧」的能力。防衛相小泉進次郎表示，這將有助於日本早期實現強化嚇阻力與應對能力，對於降低日本遭到武力攻擊的可能性，具有重大意義。
在陸上自衛隊預定於3月底在九州熊本健軍駐屯地，部署長程飛彈後，鳥海號也將成為海自首艘具備有「防區外（stand-off）」防衛能力的神盾艦。
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日本為增強「反擊能力」（敵基地攻擊能力），正在強化可從遠距離打擊敵方據點的「防區外」防衛能力，2023年向美方採購400枚戰斧飛彈，預定部署於海上自衛隊全部共8艘的神盾艦上。首批戰斧已於本月提前交貨。
戰斧飛彈射程約1600公里以上，涵蓋北韓、中國及俄羅斯的廣大區域。
為了部署戰斧飛彈，海自去年派遣鳥海號前往美國，進行系統改裝與人員訓練。小泉在今天例行記者會上宣布，鳥海號已完成改裝，取得發射的能力。
鳥海號將於8月在美國完成實彈測試等程序後，預計於9月中旬返回母港長崎縣佐世保基地。其他的神盾艦目前也正推進改裝。