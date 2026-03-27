高市早苗新作震撼推出 直言日本要「借鏡台灣經驗丶為台灣發聲」

日本首相高市早苗。（路透檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕日本首相高市早苗是全球最受矚目的政治人物之一，無論是與川普的互動，或是對臺海情勢的強勢發言，都讓她成為新聞焦點。由高市早苗執筆的新書《高市早苗：我的政權構想》在日本丶台灣上市。她在書中明確點出，對日本而言，中國與北韓對日本是直接的威脅，「臺灣在各方卓越的表現有目共睹，日本除了將借鏡臺灣的經驗，更將在國際上積極發聲，藉由倡導這些理念來支持臺灣。」



書中直言：「臺灣擁有比日本先進的半導體奈米晶片等技術，並且是世界貿易組織、亞太經濟合作會議的成員。臺灣也以觀察員身分參與世界衛生組織，成功圍堵新冠疫情的卓越表現有目共睹，我們應該借鏡臺灣的經驗、向他們學習──日本將在國際上積極發聲，藉由倡導這些理念來支持臺灣。」



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《高市早苗：我的政權構想》中文版是由有理文化出版發行，書中收納多篇由高市早苗親自執筆寫下的文章，倡談她的國家觀丶政權構想，日台關係與日中關係等等，以及與日本自由記者櫻井良子的多篇重量級對談內容。

《高市早苗：我的政權構想》中文版是由有理文化出版發行，書中明確點出，對日本而言，中國與北韓對日本是直接的威脅，「臺灣在各方卓越的表現有目共睹，日本除了將借鏡臺灣的經驗，更將在國際上積極發聲，藉由倡導這些理念來支持臺灣。」（圖：有理文化授權提供）

不同於傳統日本政治人物的作風，高市早苗贏得日本國民超過70%的超高支持率，在20多歲的年輕人之間更超越九成；宣布解散國會後的戰後最短眾議院選戰，他更帶領自民黨於465個席次中，豪取316席。行動派的高市早苗，在就任時喊出核心任務就是「工作、工作、工作、工作、工作吧！」甚至成為2025年度的流行語。不只是她本人，高市的內閣成員也屢屢帶來驚喜，引發熱議。

《高市早苗：我的政權構想》由高市首相本人執筆，從憲法修正、國防體制重建、經濟安全保障、剖析烏克蘭戰爭、檢視臺灣與印太戰略等關鍵議題切入，呈現高市早苗作為「能夠作決斷的政治家」的全貌。她主張在憲法中明確定位國防軍、強化日本的安全與主權，並以強烈的責任感回應國際局勢的劇烈變動。此外，他也以堅定的國家觀、明確的保守主義路線，以及毫不妥協的行動力，直指日本權力核心。高市亦追溯她的政治啟蒙與在松下政經塾的點滴，以及與前首相安倍晉三之間深刻的情感與理念傳承。

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