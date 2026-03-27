烏實戰專家：台灣應建構無人機「作戰教範」 擊殺鏈縮至40秒

烏克蘭現役無人機實戰及整合專家Illia Hriaznov（左）建議，台灣應迅速建立無人機作戰教範、獨立訓練中心，以及去中心化指管，讓無人機擊殺鏈縮至40秒內。。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕無人系統戰力成為現代防衛顯學，擁有豐富前線實戰經驗的烏克蘭現役無人機作戰專家赫里亞茲諾夫（Illia Hriaznov）今（27）日向台灣提出建議說，台灣不能只停留在討論「大量生產」，若缺乏正確的跨部門整合與專屬的「作戰教範（Doctrine）」，擁有再多無人機也終將失敗。

他呼籲，台灣該立刻成立跨領域專案小組，在島嶼防衛的處境下，建構去中心化指管，以便無人機作戰的擊殺鏈反應時間必須壓縮在40秒以內。

請繼續往下閱讀...

赫里亞茲諾夫今天出席由立法院外交及國防委員會民進黨籍召委陳冠廷舉辦的「面對混合威脅下的民主韌性：來自烏克蘭與台灣的啟示」圓桌論壇，分享烏克蘭無人系統整合的實戰經驗。該座談由陳冠廷辦公室、烏克蘭自由民主聯盟及德國弗里德里希諾曼自由基金會等單位共同舉辦，匯聚台烏專家交流國防創新與戰略溝通經驗。

民進黨立委陳冠廷27日召開「面對混合威脅下的民主韌性：來自烏克蘭與台灣的啟示圓桌論壇」。（記者方賓照攝）

自2017年即投入頓巴斯反恐行動、並參與基輔與巴赫姆特保衛戰的赫里亞茲諾夫指出，目前烏克蘭每年消耗約150萬架各型無人機，但他在台灣觀察到一個關鍵問題，「生產出大量無人機後，該怎麼整合進武裝部隊」？

他強調，若未設立專門處理海、陸、空各類無人系統的中央指揮部，且在協作、後勤、生產與作戰教範之間缺乏聯繫，盲目將無人機撥交給傳統營旅級單位，「沒有擊殺鏈，無人機只會撞山」。因此，台灣的首要之務是釐清使用時機與目的，盡快在國會成立倡議小組，推動作戰教範的建立。

除了首段的急迫建議外，赫里亞茲諾夫也在會中針對台灣局勢提出多項具體戰略觀點，包括防衛部署無人艇與死守關鍵基礎設施。他針對台灣特殊的島嶼地形提醒，敵軍船艦能從周邊海域發射無人機，因此台灣必須部署「自殺式無人艇」。

赫里亞茲諾夫以烏克蘭經驗為例指出，自從烏軍建立無人艇戰力後，俄羅斯軍艦至今已無法在黑海對烏克蘭進行步兵登陸或突擊。此外，他研判台灣面臨地面直接入侵的機率未必最高，但俄中極可能共享戰術，利用「見證者-136」等巡飛彈（自殺無人機）全面攻擊台灣醫院與應變機構等關鍵基礎設施，強化防空能力刻不容緩。

無人機CP值高但「無法完全取代步兵」

在不對稱戰力上，赫里亞茲諾夫分析，一般砲彈成本高達6,000至7,000美元，而精準度更高的FPV無人機僅需約1,200美元。無人機雖能作為砲兵的廉價替代品，並減少約50%的步兵傷亡，但他強調「無人機不能100%取代步兵」。在空中建立「殺傷區」不等於佔領，唯有步兵雙腳踏在土地上、守在戰壕中，才代表對領土的實質控制。

去中心化指管與設立獨立訓練中心

赫里亞茲諾夫強烈建議台灣應簡化軍隊採購的官僚程序。在烏克蘭，獨立營、旅級單位被賦予直接向製造商下單的權限，這不僅加快了反應速度，更促成軍火市場的良性競爭；目前烏克蘭無人機除鏡頭外，高達90%的零件已實現國產化。

最後，他提醒台灣必須建立去中心化指管，讓無人機擊殺鏈反應時間縮至40秒內，同時設立專屬的「無人系統訓練中心」，包含操作手、後勤維修與彈藥專家，因為無人機的彈藥引信與起爆機制與傳統部隊完全不同，將其編入傳統步兵訓練中心是非常缺乏效率的。

「時間在昨天就已經用完了」，赫里亞茲諾夫在結語時重申，呼籲台灣的無人機戰略必須從今晚就開始加速行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法