《高市早苗：我的政權構想》新書：如果我是首相，會與臺灣聯合訓練

共機持續襲擾台灣，我國軍機攔截監控。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕由日本首相高市早苗執筆的新書《高市早苗：我的政權構想》在日本丶台灣上市，書中毫不掩飾點名北韓及中國，對日本是直接的威脅，書中還收錄多篇在尚未擔任首相前接受媒體訪談的重量級內容，當時在岸田內閣擔任大臣的高市早苗明確的說，對於中國武力侵台，她感受到不小的危機感，「臺灣有事」極有可能成為現實。

她還提到：「如果我是首相，會與臺灣聯合訓練」

以下是《高市早苗：我的政權構想》書中，在岸田內閣擔任大臣時接受曾任日本電視台新聞主播等職的自由記者櫻井良子訪談對話內容，本報獲有理文化授權同意刊載：

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櫻井：

此時此刻，中國正在加強對臺灣的軍事施壓，進入臺灣防空識別區的中國軍機數量激增，十月（二○二一年）開始短短五天，就已經超過一百五十架。

臺灣國防部一直在持續監測，並從去年九月開始發表統計數據。一天之中進入防空識別區的中國軍機，十月初是數量最多的一次。

在此之前，中國試探的軍用機種類，以戰鬥機、轟炸機為主，本次卻加入了搭載實彈的空中預警機、偵察機。軍事專家認為：「中國明顯是在模擬臺灣發生危機的狀況。」

高市大臣認為，中國武力侵臺的「認真程度」有幾分？

高市：

我也感受到不小的危機感。今年三月時，進入臺灣防空識別區的中國軍機大約十架而已，現在他們的行動表明，「臺灣有事」極有可能成為現實。美國印太司令部前指揮官菲利普．戴維森（Philip Scot Davidson）也表示：「中國可能在未來六年內入侵，強行併吞臺灣。」

櫻井：

中國軍機進入臺灣，並非不相干的別國事務，因為這同時也代表中國對日本東海、尖閣群島的威脅升高。

高市：

沒錯。中國開始向海域擴張，包括沖繩、臺灣、南海這條被視為中美戰略防線的「第一島鏈」，也是非常重要的國際航路，我們必須加以保衛。

由日本首相高市早苗執筆的新書《高市早苗：我的政權構想》在日本丶台灣上市，書中毫不掩飾點名北韓及中國，對日本是直接的威脅，當時在岸田內閣擔任大臣的高市早苗明確的說，對於中國武力侵台，她感受到不小的危機感，「臺灣有事」極有可能成為現實。（圖：有理文化授權提供）

櫻井：

總裁選舉的關鍵時期，各候選人在富士電視臺的《日曜報導THE PRIME》節目中，談及當時美國考慮在第一島鏈設置中距離飛彈。主持人問四位候選人：「擔任首相時，如果美國正式提出要求，想在日本設置中距離飛彈，會接受提議的人請舉手。」唯一舉起手的只有高市大臣。

不過，我們必須從設置飛彈再進一步討論，持有核武的議題。

美國國防部十一月發表有關中國軍事動向的年度報告書指出，有很高的機率顯示中國計畫在二○三○年之前，達成持有一千枚核彈頭的目標。現在美國持有的核彈頭數量是五千五百枚，中國則是三百五十枚。先前預測過中國二○三○年擁有的核彈頭持有數應為四百至六百枚，但中國的野心卻大幅超過這個數字。

為什麼會預測中國的核彈頭數量有飛躍性的成長？中國現在的飛彈技術已經相當成熟，能夠準確擊中軍事基地。美國的年度報告分析，中國也許是為了全面攻擊美國眾多的各類軍事基地，所以需要一千枚核彈頭。專家認為目前中國的軍事力量還無法與美國抗衡，但展現出十足的備戰姿態。

面對擁有強大武力的中國威脅，為了發揮遏止作用──「如果敢招惹日本，中國也不會有好下場」──我們無可避免地要談論核武議題。

日本的國民不歡迎核武議題，但我認為贊成和反對核武的人，都應該先理解核武的戰略意義，在此基礎上進行討論。為此，我們這些政治人物、評論家，有義務讓民眾關注核武的議題。

岸田首相是廣島人，按理說立場上是堅守「非核三原則」，但現在我們是不是可以討論刪去其中的「不引進」，只保留兩項原則呢？

高市：

我在自民黨的競選政見中加入：在中國急速擴張軍事力量，並企圖單方面改變現狀的背景下，為能應對激烈變動的安全環境，必須從根本上強化我國自身的防禦能力。

具備能夠在敵方領土內攔截彈道飛彈或其他飛彈的能力。盡快制定新版《國家安全保障戰略》、《防衛計畫大綱》、《中期防衛力戰整備計畫》……岸田首相在十月十九日的國家安全保障會議後表示：包含「具備攻擊敵方基地的能力」在內，我們會再次確認，考慮所有的選項。我想他非常認真在思考防衛問題。

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