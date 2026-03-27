中國殲-6戰機改裝為無人機 部署鄰近台海基地備戰

中國解放軍東部戰區社群微博帳號，2021年發布2架疑似過改裝的「殲-6」。（圖擷取自推特）

〔中央社〕根據密契爾航太研究所的報告，中國將老舊過時的殲-6超音速戰機改裝為攻擊無人機，部署在鄰近台灣海峽的6座空軍基地，在台海衝突中恐成癱瘓防空的重要力量。

路透社報導，美國空軍暨太空軍協會（AFA）旗下智庫密契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）發布「中國空中戰力追蹤」（China Airpower Tracker）報告，內含的衛星影像顯示，這些空軍基地似乎有一排排短機身的後掠翼飛機，外型與1960年代起在中國空軍服役的殲-6戰機相符。

請繼續往下閱讀...

報告指出，自這些戰機改裝為無人機後，已在福建省5座基地及廣東省1座基地發現其蹤跡。

密契爾航太研究所資深研究員達姆（J. Michael Dahm）表示，據估中國軍方已在鄰近台灣海峽的空軍基地，部署200架或更多這類無人機。

曾任美國海軍情報官員的達姆告訴路透社，這類無人機可能在中國攻台的第一波行動中直接撞擊目標。其運用方式更類似巡弋飛彈，而非自動或遙控無人飛行載具（UAV）。

達姆說：「他們將大舉攻擊台灣、美國或盟邦目標，進而癱瘓防空系統。」

中國主導全球商用無人機市場，同時斥資發展軍事無人機技術，強化在必要時以武力奪台所需的火力。

根據空戰專家分析，密契爾航太研究所報告揭露的這些改裝無人機，是北京擴增其空中戰力組成的一部分，其中包括搭載遙攻飛彈的轟炸機、現代化戰機、彈道飛彈、巡弋飛彈及大量現代UAV。

一名台灣高層國安官員表示，這類無人機的主要用途為「在第1波攻勢中消耗台灣防空系統」，而為了避免中國「擊中高價值目標，我們勢必面臨以昂貴飛彈遠距攔截這些無人機的成本效益問題」。

國防安全研究院2022年的報告也寫道，這類無人機是「不可忽視的不對稱作戰手段」。

澳洲格里菲斯大學（Griffith University）訪問學者、皇家澳洲空軍退役上校雷頓（Peter Layton）曾在五角大廈任職，他談到，若台海爆發衝突，中國可能透過攻擊機、飛行路徑各異的飛彈、不同速度的無人機發動一波「大規模攻勢」。

雷頓說：「屆時將有各式各樣的東西同時來襲，這會成為防空體系的惡夢。」

他還提到，這類無人機並非中國最具威脅性的先進UAV，但小型高速攔截無人機仍難以有效擊落它們，必須發射昂貴的飛彈才能辦到，因此對抗成本高昂。

中國正研發新型UAV，包括專家認為可自航空母艦起降的匿蹤攻擊無人機。各國武官和安全分析人士表示，中國在疑為演練侵台的軍演中，已進行無人機欺敵作戰測試。

雙引擎的殲-6戰機是模仿1950年代蘇聯的米格-19戰鬥機（Mig-19）。達姆估計，已有500多架殲-6被改裝為稱作殲-6W的無人機。

中國空軍去年9月曾在長春航空展展示其中一架被改裝的戰機。根據現場解說資料，戰機的機砲和其他設備已拆除，改加裝自動飛行控制系統和地形比對導航技術。

達姆指出，鄰近台灣海峽、部署殲-6W無人機的中國空軍基地在衝突中容易面臨台灣及其盟邦反擊，因此作戰構想是在解放軍展開行動頭幾個小時內，「一次性發射所有無人機」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法