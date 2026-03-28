美軍GPS衛星的大腦 新一代地面管理系統太複雜五角大廈考慮取消

由於長年延誤與技術問題遲遲未解，五角大廈正考慮取消投入逾15年的GPS地面控制系統「OCX計畫」，改以升級既有系統應對新世代衛星需求。（圖取自RTX）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國太空軍管理32顆向軍民界提供GPS資訊的衛星，近期卻面臨重大決策壓力，外媒披露，由於長年延誤與技術問題遲遲未解，五角大廈正考慮取消投入逾15年的GPS地面控制系統「OCX計畫」，改以升級既有系統應對新世代衛星需求。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，由RTX公司開發的「下一代作戰控制系統」（GPS OCX），原被視為支援新型GPS III衛星的核心基礎設施，但最新測試顯示系統存在關鍵軟體缺陷，修復時間遠超預期，使計畫陷入可能取消的境地。

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美太空軍發言人表示，導致計畫延誤的原因是長期以來面對的相同挑戰，太空軍進行了詳盡的分析，權衡各種方案，包括可能完全取消該項目，轉而對現有地面系統進行現代化改造，即所謂的「架構演進計畫」（AEP）。目前洛克希德馬丁公司已簽訂合約，負責維護和升級AEP。

報導說，目前太空軍正將分析結構呈報五角大廈，決定對太空軍而言最佳的方案；若OCX遭取消，太空軍強調短期內不會影響GPS運作，因為現行AEP仍可維持整體星座指揮與控制。不過報導指出，此舉恐將限制新一代GPS III與未來IIIF衛星的完整性能發揮。

OCX計畫自2010年啟動，原預估2016年交付，成本37億美元，但因開發困難與管理問題，成本已飆升至近80億美元，並多次延宕至2017年才交付基本功能，被視為美軍太空採購體系中的「問題計畫」。目前該計畫進展到Block 1和Block 2階段，但都在進行測試，包含系統關鍵的指揮控制功能，以及提升效能和網路安全防護的能力。

太空軍擁有32顆GPS衛星組成的衛星群，為軍方和民用使用者提供服務，其中太空軍已部署9顆GPS III衛星，具備更高精度與抗干擾能力，但因OCX核心功能尚未就緒，相關性能仍無法全面運用。後續升級版本OCX 3F亦恐受連帶影響，進一步壓縮整體部署時程。

國會聽證中，太空軍官員坦言，問題不僅來自承包商RTX，政府內部管理與系統工程同樣存在缺失。但官方強調，無論最終決策為何，確保GPS系統持續運作與升級，仍是國家戰略優先事項。

報導分析，若最終轉向AEP升級路線，美方將需額外投入資源，以支援未來GPS IIIF衛星與新型訊號功能，顯示該計畫即便取消，整體技術挑戰仍未解除。

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