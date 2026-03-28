美伊戰爭至今消耗戰斧飛彈餘800枚佔庫存20％ 美官員稱庫存低至警戒

圖為美軍艦發射戰斧飛彈瞬間。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕《華盛頓郵報》報導，美軍長期依賴的遠程打擊主力「戰斧巡弋飛彈」庫存正快速消耗，引發五角大廈高度關注，美伊戰爭至今美軍已發射逾850枚戰斧飛彈，庫存壓力升高，也凸顯美方在未來台海高強度衝突中的彈藥庫存隱憂。

報導指出，美軍官員表示中東地區剩餘戰斧飛彈數量已「低得令人警惕」，甚至接近軍方所稱「溫徹斯特」（Winchester），即彈藥耗盡的臨界狀態。此一情況已促使五角大廈內部討論如何加速補充飛彈庫存。

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報導進一步說，由於戰斧飛彈消耗速度遠超預期，五角大廈正重新評估庫存與生產能力，美軍正密切追蹤飛彈「消耗速率」，並評估其對持續對伊朗作戰及其他潛在戰場的影響。

不過，川普政府一再聲稱，伊朗戰爭並未造成關鍵彈藥庫存的嚴重損失。

「The War Zone」報導，戰斧飛彈年產量僅數百枚，外界推估，在「史詩之怒行動」開始前，美軍庫存約介於3000至4500枚之間。而部分新型飛彈單價高達360萬美元，製造周期長達兩年，去年美國國防預算僅編列採購57枚，整體補充速度難以跟上消耗節奏。

報導分析，烏克蘭戰爭與中東局勢已長期消耗美軍彈藥庫存，部分關鍵武器補充需時多年。即便美方正推動擴大先進彈藥產能，短期內仍難以彌補消耗缺口，顯示美軍在多戰區同時應對情境下，後勤與軍工生產能力正面臨嚴峻考驗。

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