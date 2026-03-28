條例卡關！對美軍購首期款恐開天窗 蕭美琴：盼獲立院支持儘速通過

由黑熊學院主辦的台灣民防年會於今（28）舉行開幕典禮，副總統蕭美琴出席致詞。（記者叢昌瑾攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對國防特別條例持續在立法院卡關，導致我對美軍購包括海馬士等部分案項無依據可支付首期款，全案議約恐持續延宕至年底。對此，副總統蕭美琴今（28）日說，還是希望相關軍購案能獲得立法院多數支持及儘速通過，面對當前遭遇的各式挑戰，台灣更應該要有積極作為。

政府為強化國軍防衛韌性與不對稱戰力，擬提出8年期1.25兆元的國防特別預算，然而其法源基礎國防特別條例草案持續在立院陷入僵局，導致我對美軍購包括海馬士等4案項，即使已獲授權先行簽署發價書，仍無依據在本月31日期限前支付首期款，全案議約恐延宕至年底。

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蕭美琴今天出席黑熊學院、烏克蘭自由民主聯盟等團體舉辦的「2026台灣民防年會」時受訪說，相關軍購案還是希望能夠獲得立法院全數的支持以及儘速通過。

蕭美琴說，國際情勢有許多的動盪，全世界各國都在想盡辦法要強化自己的國防實力。面對當前所遭遇的各式挑戰，台灣更應該要有積極的作為，所以再次呼籲立法院能夠全數支持我們國防特別預算。

媒體詢問，怎麼看前行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣生前疑遭職場霸凌。蕭美琴回應，顏主委是個人才，對於她的過世感到非常地惋惜與難過。針對後續的釐清，行政院卓榮泰院長已經指示來做後續的了解。

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