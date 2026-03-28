北約達成川普要求 2025全成員國防開支均達GDP2％

北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）近日發布北約2025年度報告。（美聯社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕北約秘書長呂特（Mark Rutte）26日在布魯塞爾北約總部發布了2025年度報告，指出歐洲會員國和加拿大在去年的國防開支較2024年相比增加了20%，大幅成長；北約年度報告顯示，2025年32個成員國國防支出總額突破1.4兆美元，較2024年的1.33兆美元持續成長，也遠高於2014年的1.026兆美元，顯示在安全情勢升溫下，盟國軍費投入明顯提升。

軍聞網站「Defence 24」報導，北約公布過去12個月內的開支，顯示所有成員國首次全面達成將至少2％GDP用於國防的目標，該門檻最早於2014年北約峰會提出；其中，美國與歐洲、加拿大在軍費結構上出現變化。2014年美國軍費為7470億美元，其餘成員國僅2800億美元；至2025年，歐洲與加拿大支出大幅增加至5740億美元，美國則為8380億美元，占整體軍費約52%。

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報告同時盤點北約2025年重要軍事與政策動向，包括啟動「波羅的海」與「東方哨兵」任務，以及舉行核威懾演習「Steadfast Noon」，強化對潛在威脅的嚇阻能力。

此外，北約海牙峰會亦確立新目標，要求成員國至2035年將國防支出提升至GDP的5%，並任命格林克維奇上將出任歐洲盟軍最高司令（SACEUR），強化聯盟指揮體系。

報導指出，北約亦推動「優先烏克蘭需求清單」（PURL）計畫，由聯盟協調歐洲與加拿大採購美國武器與彈藥支援烏克蘭，截至2025年8月已有逾三分之二成員國參與。

對此呂特指出雙方的安全「緊密相連」，他讚揚了首個北約與烏克蘭聯合技術中心（JATEC），以及「烏克蘭優先需求清單」（PURL）。

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