美國撐腰 日研發極音速滑翔彈獲美百億元資金支持

圖為今年開始佈署的HVGP初期型號。（圖取自防衛省）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國25日批准一項總額3.4億美元（約新台幣108.9億）的對外軍售案（FMS），支援日本升級版「島嶼防衛用高速滑空彈」（HVGP）計畫，值得一提的是，該軍售案不提供成品飛彈，而是開放測試與驗證機制，協助日方加速自主武器發展，顯示美日飛彈合作正邁入新階段。

美國國務院指出，此軍售內容涵蓋測試準備、試驗支援與運輸支援等項目，相關設備與服務將由美國政府提供。

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國務院表示，此案將有助於提升日本這一重要盟友的安全能力，符合美國外交政策與國家安全目標，並強化其在印太地區維持政治穩定與經濟發展的角色。同時，該軍售將提升日本應對當前與未來威脅的能力，特別是在離島防衛方面，並強調日本具備充分能力將相關系統整合至其軍事體系。

軍聞網站「Army Recognition」報導，此案核心在於透過美方測試基礎設施，驗證日本自製HVGP系統性能，而非直接採購武器。該系統由日本防衛裝備廳主導開發，屬於「防區外打擊」戰略的一環，分為初期型與升級型兩階段，初期版是該計畫早期佈署的性能，後者將進一步延伸射程並提升整體性能。

報導指出，HVGP主要部署於日本西南島鏈，透過高速滑翔軌跡對海上目標實施打擊，提供陸基長程打擊能力，使其在面對入侵或兩棲行動時，降低對空軍與海軍的依賴，強化離島防衛韌性。

此外，日本近年同步推動包括升級型12式反艦飛彈在內的多項長程精準打擊能力，顯示其防衛政策正朝強化遠距嚇阻方向調整，以因應印太地區安全情勢變化。

報導分析，此次合作除技術層面外，更具有戰略意涵。美國透過開放測試體系，協助盟友發展打擊能力，將部分火力分散至盟國領土，降低對前沿部署美軍的依賴，並提升整體嚇阻彈性。HVGP計畫象徵日本逐步強化自主防衛能力，並融入美國主導的聯合作戰架構。在區域安全競爭加劇背景下，美日此舉將進一步推動印太地區形成更分散且整合的嚇阻態勢。

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