國防特別預算 蕭美琴：不只砲彈、軍購 更要建構本土科技能量

由黑熊學院主辦的台灣民防年會於今（28）舉行開幕典禮，副總統蕭美琴出席致詞。（記者叢昌瑾攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕副總統蕭美琴今（28）日出席「2026台灣民防年會」致詞，針對立法院近期國防預算討論，她說，國防特別預算不只是外界認知的砲彈或對外採購武器，更要在這當中建構本土自主的國防科技能量。她強調，國家安全除了需要「拳頭」，更需要「大腦」，需要資訊整合，也需要在國內運用科技建構全社會韌性的能量，透過實際行動建構實力，才足以保護台灣這塊自由民主之地。

由黑熊學院、烏克蘭民主自由聯盟及福和會等組織共同主辦的「2026台灣民防年會」今日登場。蕭美琴在內政部次長馬士元、外交部次長吳志中、國安會副秘書長李問及黑熊學院執行長朱福銘陪同下出席。現場除集結國內民防界夥伴，亦有來自烏克蘭的專家代表參與，共同針對能源韌性、社會及通訊韌性及無人載具等議題進行研討。

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蕭美琴致詞時表示，自2022年俄羅斯侵略烏克蘭的那一刻起，冷戰後熟悉的國際秩序已有所轉變，這對台灣而言並非遙遠的悲劇，而是關於威權主義擴張的深刻教訓。她直言，烏克蘭的經驗提醒國人「自由得來不易，民主需要去捍衛」，且這不只是國家和軍隊的工作，更是全社會的工作。

賴總統27日視導中科院天弓飛彈組裝流程。（圖：軍聞社提供）

談及國防預算，蕭美琴強調，這與全社會防衛韌性息息相關，目的是以實力來捍衛台灣的和平。她說，實力的建構不是在網路鍵盤上討論出來的，而是要靠實際行動，例如國防特別預算便涵蓋了本土自主科技能量的建立。她指出無人機等無人載具在國土安全的重要性，並強調現代防衛的前線不只在海、空或灘岸，更在網際網路與太空，因此需要用科技去面對。

「我們需要拳頭，但是也需要大腦」，談及國防特別預算，蕭美琴指出，國家防衛需要資訊來源的充分整合，並在國內運用科技建構全社會韌性的能量，這都是環環相扣的。她也分享今日稍早參與中研院學生計算機年會的感動，看見年輕人用專業串聯社群、解決社會問題，這正是台灣不可或缺的韌性。

蕭美琴說，台灣除面臨地緣政治風險，還有地震、風災等天然災害，每一次災難都在考驗社會及時恢復、快速應變的能力，這就是韌性的展現。

她強調「韌性不是在太平無事底下所構成的」，而是在一次次的挑戰與拉扯中，讓台灣更具力量與能力，這是每一位愛好和平、愛好自由，甚至珍惜民主的台灣人需要共同建立的責任。

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