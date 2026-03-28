劍龍級潛艦性能提升後不一樣了 光是潛望鏡就有這麼大的差別

賴清德總統19日視導海龍軍艦，並親自以新型的非穿透式光電潛望鏡觀看水面動態。（圖：總統府提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍為2艘「劍龍級潛艦」進行性能提升計畫，「海龍」潛艦已經完成性能提升，「海虎」潛艦性能提升工程現正進行中，預計年底可以完成，服役超過 30 年的荷蘭製系統進行現代化升級後，戰鬥系統提升至與海鯤級國造潛艦同等級的戰力。

賴清德總統本月登上「海龍」潛艦，了解「劍龍級潛艦」性能提升後的現役潛艦戰力，賴總統在潛艦艙內以新型光電潛望鏡觀看水面動態的畫面，令人印象深刻，事實上，潛望鏡的汰舊換新也是性能提升計畫中的一個重點項目，老舊的光學式潛望鏡與性能提升後的光電式潛望鏡，兩者在性能上大不同，可說是不在同一個世代的戰力。

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劍龍級潛艦（海龍、海虎）在進行「戰鬥系統性能提升案」後，潛望鏡最大的不同在於從傳統的穿透式光學潛望鏡，升級或換裝為更先進的非穿透式光電潛望鏡。以下是性能提升前後的主要差異：

前總統陳水扁任內曾登上劍龍級潛艦中的「海虎」潛艦，並以潛望鏡掌握水面動態，當時的潛望鏡為穿透式光學潛望鏡，潛望鏡右側還有多個轉鈕。（資料照/總統府提供）

系統架構：

提升前： 使用傳統光學潛望鏡，其鏡管必須穿過壓力殼（耐壓殼）延伸至指揮艙內，艦長或觀測員需靠在目鏡上進行觀測。

提升後： 換裝美國柯爾摩根（Kollmorgen）公司的 Type-86 非穿透式光電潛望鏡。這種潛望鏡不再穿透壓力殼，而是透過電纜將外部影像訊號傳輸至艙內的數位螢幕。

結構安全性：

提升前： 潛望鏡穿透孔是潛艦結構上的相對弱點，且佔據指揮艙中央的大量空間。

提升後： 由於不需穿過壓力殼，提升了潛艦的結構完整性與耐壓安全性，艙內空間規劃也變得更靈活。

觀測與偵蒐能力：

提升前： 主要依賴光學透鏡組觀測，受天氣與環境光線影響較大。

提升後： 整合了高解析度攝影機、紅外線熱顯像儀、微光夜視功能以及雷射測距儀，大幅提升了全天候偵蒐能力。

作戰效益：

提升前： 只有觀測者能看到即時畫面。

提升後： 影像可顯示在戰鬥系統的數位多功能顯控台上，供多位乘員同時研判，並可進行錄影存證與即時影像處理。

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