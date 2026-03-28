朝以色列發射彈道飛彈 葉門「胡塞武裝」擁有多少彈道飛彈？

葉門民眾去年9月為遭以色列空襲身亡的31名記者與媒體工作者，舉行聯合葬禮。（美聯社）

〔記者羅添斌／台北報導〕獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯胡塞武裝），今（28日）朝以色列發射彈道飛彈，代表該叛軍組織加入了戰爭，胡塞武裝究竟擁有多少枚中短程彈道飛彈，格外引國際間的關切。

葉門與以色列的距離有1700到2000公里，代表胡塞武裝擁有一定數量的中程彈道飛彈。胡塞武裝近年來在伊朗的技術與物資支援下，建立了一套具備打擊以色列本土能力（約1700至2000 公里）的中長程飛彈武器庫。

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葉門叛軍青年運動（另譯胡塞武裝），今（28日）宣布朝以色列發射彈道飛彈。圖為上街聲援伊朗的胡塞武裝人士。（美聯社）

儘管具體的飛彈總數被視為高度軍事機密，但根據2024年至2026年間的戰場觀察與西方情報分析，其主要飛彈型號如下：

中程彈道飛彈 （MRBM） 這些是胡塞武裝打擊以色列的主要武器，多改裝自伊朗系統：

「圖凡」（Toufan）：

來源與性能：基本上是伊朗「流星-3」（Shahab-3） 的衍生型，射程約 1,800 至 1,900 公里。

特點：液態燃料推進，是胡塞武裝射程最遠的傳統彈道飛彈之一。

「巴勒斯坦-1」與「巴勒斯坦-2」（Palestine-1/2）：

高性能特性：於 2024 年後首度公開。胡塞武裝宣稱「巴勒斯坦-2」具備高超音速性能（時速可達 16 馬赫），射程達 2,150 公里。

實戰紀錄：曾於 2025 年多次攻擊以色列特拉維夫的 本-古里安國際機場 及中部區域。

「佐勒菲卡爾」（Zolfaghar）：

性能：伊朗提供的固體燃料彈道飛彈，射程約 700 公里，但其衍生型具備更遠的打擊能力，主要用於區域打擊。

巡弋飛彈與長程自殺無人機

「聖城」系列 （Quds-3 / Quds-4）：

性能：仿自伊朗 Soumar 級，射程據信可達 2,000 公里。

實戰紀錄：Quds-4 具備更強的精準度與突防能力。

「薩馬德」系列無人機 （Samad-3 / Samad-4）：

性能：Samad-3 經過改良後的作戰航程超過 2,500 公里，曾成功打擊特拉維夫市中心。

飛彈數量估計

由於胡塞武裝採取移動式發射架與地下掩體作業，確切數據難以核實，但情報趨勢顯示：

生產與庫存：根據威爾遜中心 （Wilson Center） 的研究，胡塞武裝不再僅依賴進口整機，而是進口關鍵組件後在葉門本土組裝。

發射規模：在 2024 年底至 2025 年初的密集衝突中，胡塞武裝單月曾發射超過 13 枚彈道飛彈攻擊以色列，顯示其擁有一定規模的「戰略性庫存」。

盟軍空襲影響：美英聯軍的「波塞頓弓箭手行動」（Operation Poseidon Archer） 雖炸毀了數百個目標，但胡塞武裝仍維持了間歇性、高強度的遠程打擊能力。

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