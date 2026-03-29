醫院也不放過！俄軍273無人機狂炸 烏克蘭全境釀4死

俄羅斯今日再對烏克蘭發動大規模無人機襲擊。（歐新社）

首次上稿 03-28 22:13

更新時間 03-29 06:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯28日再對烏克蘭發動大規模無人機襲擊，多達273架無人機分多波次連番轟炸，造成4人死亡。烏克蘭官員指出，此次攻擊範圍遍及多個行政區，受損目標涵蓋天然氣生產設施、港口基礎建設、住宅樓群，甚至包括南部港城敖德薩（Odesa）一間婦產科醫院。

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據《路透》報導，此次空襲中傷亡最慘重的地區位於南部敖德薩州，州長基佩爾（Oleh Kiper）證實當地有2人死亡、12人受傷，傷者中包含一名孩童。此外，烏克蘭石油天然氣公司（NaftoGaz）表示，中部波塔瓦州（Poltava）的一處天然氣設施也遭到擊中，導致一名55歲工人喪生；在第聶伯羅彼得羅夫斯克州的工業城市克利福洛（Kryvyi Rih），另有一名28歲男子遇難。

在攻擊重點敖德薩，一間婦產科醫院也遭遇襲擊。院長施帕克（Ihor Shpak）表示，醫院的屋頂與三、四樓間的結構幾乎全毀，窗戶悉數被震碎，所幸在爆炸發生前，醫護人員緊急將22名新生兒及32名病患撤離至地下避難所，才僥倖躲過這場浩劫。

烏克蘭總統澤倫斯基在Telegram上，強烈譴責俄軍的暴行，他憤怒批評：「這完全沒有任何軍事目的，純粹是對平民生活的恐怖行為。」根據烏克蘭空軍數據，俄方共發射273架無人機，雖然防空系統成功攔截252架，但仍有21架擊中全境18處據點。

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