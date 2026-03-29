盯著印太部署！美最新核攻擊潛艦服役 設計改為「少修多跑」

隸屬維吉尼亞級第4批次的「麻薩諸塞號」核潛艦（SSN-798）於28日成軍，未來將透過提升部署妥善率，強化美國海軍於關鍵海域的水下作戰戰力。（圖片來源：HII）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍為填補未來十年的潛艦戰力缺口，最新銳的維吉尼亞級核子攻擊潛艦「麻薩諸塞號」（SSN-798），於當地時間28日在波士頓正式服役。這艘潛艦的成軍，不僅是美軍維持印太海域戰力優勢的關鍵一環，更透過結構優化，讓艦隊能以更少的維修次數，換取最多15次部署的作戰彈性。

據軍事媒體《Army Recognition》報導，麻薩諸塞號屬於第4批次（Block IV）構型。面對現役洛杉磯級潛艦逐漸老化，以及美軍攻擊潛艦數量面臨缺口的壓力，美軍將該構型的設計重點，轉向提升單艦的「作戰妥善率」。

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報導指出，第4批次潛艦服役期間的大型維修次數，已從4次減少至3次。這項設計調整，讓麻薩諸塞號在不增加艦隊總數的前提下，能執行更多次全球部署。對美軍而言，這是在造艦預算與工業產能受限下，維持印太等高戰略價值海域「隨時有潛艦在場」的核心策略。

麻薩諸塞號配備12管垂直發射系統，可攜帶戰斧巡弋飛彈。除了既有的匿蹤性能，美軍也將其視為未來火力升級的平台。報導分析，美軍已規劃在未來的第6批次構型中，整合「傳統極音速打擊」（CPS）飛彈系統。未來艦艇更將配備無人載具，執行海底基礎設施監控等特殊任務。

儘管麻薩諸塞號大幅提升了部署效率，但美軍潛艦部隊長期處於高強度運作，官兵疲勞與機件耗損的隱憂，仍是戰略專家持續關注的重點。隨著今日成軍典禮落幕，這艘潛艦將正式投入現役，執行各項水下戰略任務。

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