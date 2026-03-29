美軍轉往中東！亞洲開始緊張：印太兵力正在被調走

位於南韓星州美軍基地的終端高空防禦飛彈（THAAD，薩德）系統發射車。隨著中東戰事升溫，外界擔憂美國恐將此類防空武裝抽離印太地區。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國對伊朗戰事升溫，一個讓亞洲不安的畫面正在出現：美軍正從印太往中東移動。但真正的問題是：當美國忙著另一場戰爭，亞洲的安全還撐得住嗎？這不是巧合，而是盟友最擔心的情況。

根據《華盛頓郵報》28日發自台北的報導，隨著戰事升溫，美軍正把兵力往中東拉。數千名傘兵被派往當地，為可能的地面行動做準備，原本放在印太的軍事資源開始被擠壓。台灣民進黨立委陳冠廷指出，軍事資產無法同時部署在兩個地方，即使美國資源再多，也存在極限。

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報導指出，這種「抽走」不是假設，而是正在發生。美軍已將部分飛彈防禦系統從南韓調往中東，駐日的數千名陸戰隊也已登艦向西航行。這波變動同樣影響台灣，美國總統川普原訂本月與中國領導人習近平的會面宣告延期，原本預計宣布的對台約110億美元軍售案也隨之延後。一名美國軍火商私下坦言，原本預計推進的計畫已全面停擺。

報導分析， 亞洲的擔心在於，美軍注意力一旦轉移，中國的動作並沒有停下。衛星影像顯示，中國持續在南海擴建人工島；在日本周邊海域的活動規模也創下新高。學者指出，若美國在此時對台灣支持出現放緩，可能被北京視為一種訊號。中國官方也已加強相關宣傳，聚焦區域安全議題。

美國前總統拜登任內主管亞洲事務的前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）指出，一旦美國被捲入一場時間與目標不明確的衝突，往往難以迅速抽身。

多名亞洲官員與學者也表示，隨著美軍資源轉往中東，區域內對安全承諾是否受到影響的關注正在升高。

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