可達美國本土！北韓測試新引擎 專家：恐讓飛彈更難攔

韓領導人金正恩親自視察新型固體燃料飛彈引擎的地面測試。專家評估，此舉恐為強化多彈頭能力、增加突破防禦打擊美國本土的機會做準備。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓核武發展再度引發關注，相關能力是否進一步提升成為焦點。北韓領導人金正恩近日親自視察一款新型飛彈引擎測試，這項測試被外界解讀為，平壤正試圖提升核彈頭的打擊能力，並可能增加突破防禦、打擊美國本土的能力。

北韓官媒29日發布照片，顯示新型固體燃料飛彈引擎進行地面燃燒測試，現場噴出強烈火焰。（法新社）

根據《美聯社》報導，北韓官媒週日（29日）宣稱，金正恩視察了新型高推力固體燃料引擎的地面測試。這類固體燃料飛彈可在短時間內發射，不需長時間準備。這意味著美軍與盟友在飛彈升空前，進行衛星預警與攔截的反應時間可能被壓縮，防禦難度也隨之提高。

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推力提升 恐為搭載多彈頭做準備

這次測試的核心，在於展示更強的戰略打擊能量。報導指出，新款引擎採用碳纖維複合材料，最大推力達到2500千噸，遠高於去年9月測試的1971千噸。軍事觀察家分析，北韓提升引擎推力，可能是為了讓單一洲際彈道飛彈（ICBM）能夠同時搭載多枚核彈頭，藉此干擾並增加擊敗美國現有飛彈防禦系統的機率。

報導指出，這次測試也發生在美國正處理中東局勢之際。幾天前，金正恩才在最高人民會議（國會）發表演說，重申北韓不可逆轉的核武國地位，並將矛頭指向美國，痛批華府涉及「國家恐怖主義」，被認為是在影射中東戰事。

自2019年與美國總統川普的核武談判破裂後，平壤持續推進其五年軍事升級計畫，試圖提升針對美國本土的戰略打擊能力。

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