軍購首期款將到期 國防部揭：特別預算塞進年度預算恐劇烈排擠民生

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院版「國防特別條例」持續遭在野黨杯葛，目前在院會朝野協商一個月冷凍期卡關，恐導致我對美軍購部分案項無法如期支付首期款，而錯失議約窗口。國防部在明天（30日）向立法院國防委員會提出的書面報告中指出，面對印太區域安全情勢劇烈變動及中共對我軍事威脅日趨嚴峻，依據未來8年新興急迫需求編列1.25兆元國防特別預算，以發展台灣之盾、加速擊殺鏈及打造非紅供應鏈等需求，列為當前軍事投資重點工作，以建構多層次削弱及強韌之防衛作戰體系。

政院版「國防特別條例」去年底函送立院審議即遭長期封殺杯葛不排入議程，國防部早於今年2月初即示警，我部分對美軍購案項，包括M109A7、拖式2B飛彈及標槍飛彈，以及後來收到的海馬士多管火箭系統發價書，首期款支付期限為本（3）月31日。然而朝野近日併案初審政院版、國民黨版、民眾黨版條例，藍營堅持刪除其中所有商購、委製預算，也嚴格限制「收到發價書」才審條例的條件，因此朝野難獲共識，全案打包送院會協商。

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立法院外交及國防委員會明天由國民黨籍召委馬文君安排議程，邀請國防部部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」，並備質詢。

國防部在最新書面報告中表示，強化國防具有必要性與急迫性，國軍軍事投資計畫係經縝密評估，並在本於中央政府行政一體理念下，積極尋求政府施政與財政間的衡平，建請立法院鼎力支持。

國防部說明，國軍戰力整建秉持「建構不對稱作戰」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」及「厚植灰色地帶應處能量」等四項原則。為因應新型態戰爭趨勢，國軍將以科技先導加速武器系統現代化，並將發展「台灣之盾」、加速擊殺鏈及打造「非紅供應鏈」列為當前軍事投資重點工作。透過強化人工智慧（AI）輔助決策，整合衛星、雷達及無人機等各類型裝備，國防部預估未來8年新興急迫需求計新台幣1兆2500億元，內容涵蓋對美軍購、中科院研製及軍工廠產線擴增，旨在建構一個護衛台海的安全體系。

未來3年軍投6400億需求待滿足 特別預算塞進年度公務預算才恐排擠社福

在現行預算執行部分，國防部指出，目前尚有M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、MQ-9B高高空無人機及NASAMS國家先進地對空飛彈系統等163項重大持續案。這些建案在未來3年將面臨交運付款高峰，推估預算需求約5700億元，國防部將依執行進度滾動檢討。此外，為持恆強化防衛韌性，另規劃有滑射天劍二型飛彈、天弓三型飛彈、雄二與雄三反艦飛彈續購等長年期建案，合計約700億餘元待滿足。

針對財政負擔能力之評估，報告引述行政院主計總處資訊指出，115年度經濟成長率上修至7.71％，為國防預算提供強而有力的後盾。然而，社會福利、年金與教育支出等具有高度剛性的法定支出逐年提高，限縮了預算彈性空間。國防部年度預算佔總預算比率已由112年度的15.2％成長至115年度的18.5％。

國防部強調，若將未來8年1兆2500億元的新興需求納入總預算編列，恐將劇烈排擠民生預算並限縮政府財政彈性，因此編列「國防特別預算」不僅是財務手段，更是國防安全的重要基石。特別預算具有「資源集中、規模穩定」的特點，能針對具急迫性之大額建案提供保障，並可平準化各年度財政負擔，確保重大建案不受單一年度稅收波動影響。此外，此次特別預算預計可帶動約4000億元的經濟產值，並創造約9萬個工作機會，扶植本土國防與高科技產業成為經濟成長的新引擎。

「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，國防部在報告最後表示，透過特別預算與年度預算的雙軌運作，能有效達成建軍目標並展現我國堅強的防衛決心。

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