對美軍購首期款期限將至 專家：延宕恐陷漲價、收貨排末位惡性循環

陸軍海馬士射擊實彈的瞬間。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對我國4項重大對美軍購案首期款支付期限將屆，國防特別條例草案卻仍在立院卡關。國防院學者蘇紫雲今（29）日受訪示警，軍購預算若產生延宕，首當其衝的是台灣的「政治信用」，不僅會導致報價書過期須重新估價、面臨國際物價上漲後的更高昂成本，更可能因生產順序因其他友盟國家需求遞延。他強調，若讓美方內部反對派有藉口認為台灣「採購誠意不足」，最壞情況可能導致裝備不賣。

因應中國軍事擴張威脅，政府擬提出8年期1.25兆元的國防特別預算，其法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」自去年11月底函送立法院審議後，即遭封殺數月未審議。國防部今年2月初至今曾多次示警，部分對美軍購案項包括M109A7自走砲、標槍及拖式2B飛彈，再加上後來收到的海馬士多管火箭系統發價書，需要在本（3）月31日支付首期款，否則恐將延宕議約程序。

立法院外交及國防委員會與財政委員會近日聯席初審，併案審查政院版、民眾黨版及國民黨版草案，惟藍營堅持刪除所有委製、商購項目，並嚴格限制「收到發價書才審條例」條件，朝野未獲共識，全案送院會朝野協商，倘若無提前達成共識，則須經歷一個月冷凍期，勢必將衝擊軍購期程。

請繼續往下閱讀...

報價書具時效性 逾期重估將導致預算「無限循環」

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪指出，對美軍購支付延宕的第一個影響在於政治信用。由於美方提供的報價書 （發價書）具有時效性，一旦逾期，美國國防安全合作署（DSCA）就必須循美國戰爭部（DOW）管道，重新請供應商及承包商逐項估計未來90天的價格。

蘇紫雲分析，當前遇上美伊衝突，國際原物料上漲帶動全球物價浮動，新版發價書的價格肯定會增高。這將導致立法院陷入「新價格剛開、預算又得重審」的無限循環。他認為，政院版特別條例採取「匡列（上限）」方式，正是為了爭取時效，在實際報價產生後進行審核，才能兼顧我國立法程序與國際軍購實務。

首期款期限將至的軍購裝備包括海馬士（HIMARS）多管火箭系統與M109A7自走砲。蘇紫雲指出，海馬士目前在歐洲市場需求極大，台灣若程序延宕，收貨順序將往後遞延，優先供應給其他國家，這將嚴重影響我國建軍與兵力整建的完整性。

蘇紫雲更憂心表示，若加上北京因素干擾，台灣採購誠意若顯不足，可能會給予美方「紅隊」人士（親中或反對售台派）藉口，主張不要賣給台灣。屆時若無法取得這些源頭反制武器，國防將僅剩國產飛彈支撐。雖然國產雄風系列巡弋飛彈具備嚇阻力，但若能結合海馬士這種「彈道型」武器，兩種不同導引系統的整合將使敵方更難反制，達成「加乘」的嚇阻效果。

美方表態挺台完整預算 蘇紫雲：國防自主可帶動經濟正向循環

針對美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日接受媒體專訪再次重申支持台灣建立國防工業基礎與完整預算，蘇紫雲認為，這證明了國防部先前的軍售案皆與盟友有充分協商。

他分析，台灣自主生產的無人裝備與精準彈藥，結合穩定的財務規劃，能吸引廠商投入並壯大本土供應鏈。在緊急狀況時，本土供應鏈可發揮「在地生產、在地供應」的韌性。

蘇紫雲強調，系統性來看，國防預算不僅是防衛自己與宣示決心，更能產生「國防經濟」效果。由於歐美國防產能目前普遍不足，這提供台灣製造業切入國際供應鏈的絕佳機會。台灣可循3C產業模式，從初步的代工（OEM）走向委託設計開發（ODM），將用兵與招兵整合為完整系統，讓滿足國防需求與產生經濟效益形成正向循環。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法