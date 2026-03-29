「的黎波里號」編隊有多強？ 2500名陸戰精銳還可獲F-35B支援

美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli, LHA-7）已抵達中東。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕隨著美伊衝突升溫，美國海軍以兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli, LHA-7）為核心的兩棲戒備群（ARG），已於2026年3月27日進入美軍中央司令部（CENTCOM）責任區。該部隊搭載約2200名至2500名第31海軍陸戰隊遠征支隊（31st MEU），在區域緊張情勢升高之際，為美軍提供快速介入與兩棲作戰能力。

兩棲打擊編隊成形 F-35B強化制空與打擊





「的黎波里號」為美利堅級兩棲攻擊艦二號艦，其設計取消傳統井圍甲板，將艦內空間集中於航空器運用，使其可搭載多架F-35B戰機、MV-22B魚鷹傾斜旋翼機、CH-53K重型運輸直升機。在「閃電航艦」運用模式下，可搭載以F-35B戰機為主的航空兵力，提供遠征部隊穩定的空中支援與對地打擊能力。

的黎波里號的隨行兵力，包含具備區域防空、對地打擊能力的提康德羅加級巡洋艦「斯莫爾斯號」、伯克級驅逐艦「佩拉塔號」。另一艘隨行的兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」（LPD-18），則負責搭載登陸艇與重型裝備，補足的黎波里號投送能力。

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陸戰支隊具快速投射能力 海馬士提升遠程打擊彈性

美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」可搭載F-35B戰機。（法新社檔案照）

「的黎波里號」及其他艦艇的總兵力約3500人左右，其中，搭乘的黎波里號、紐奧良號的美軍陸戰隊第31遠征支隊（31st MEU），總兵力約2200人至2500人，是美軍唯一長期部署於西太平洋的海軍陸戰隊遠征單位，具備空中突擊與兩棲登陸能力。除了操作新型兩棲戰鬥車（ACV），美軍近年演訓亦顯示，該部隊可搭乘魚鷹機等快速前推部署。

而「海馬士」（HIMARS）也是美軍陸戰隊的重要裝備，可以編配給第31遠征支隊運用，其可發射打擊70公里外目標的精準火箭，或者射程300公里的陸軍戰術飛彈，使MEU具備跨區域精準打擊能力。此類「遠征前進基地作戰」概念，使小規模部隊亦能在前沿地區發揮火力壓制效果。

奪取哈格島具戰術可能 但守備壓力高





外界關注，美軍是否可能以此兵力對伊朗重要原油出口樞紐哈格島（Kharg Island）採取行動。綜合各界分析，第31遠征支隊可透過魚鷹機實施垂直包圍，以及依賴F-35B取得局部空優，具備短時間內奪取離岸島嶼的能力。

不過，哈格島距離伊朗本土僅約25公里，處於伊朗陸基反艦飛彈與火箭系統射程內。一旦美軍完成登陸，後續防衛將面臨伊朗本土的持續性火力壓力，對地面部隊而言挑戰甚大。

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