重現一戰空戰！烏軍後座持步槍射擊無人機 空中爆炸畫面曝光

烏克蘭Yak-52教練機後座第一視角畫面。左圖為乘員持步槍瞄準遠處的俄軍自殺無人機（紅圈處），右圖為目標遭命中後在空中爆炸的瞬間。（圖擷取自Telegram／The Aviationist編輯）

〔編譯陳成良／綜合報導〕網路上流傳一段第一視角畫面顯示，一架烏克蘭Yak-52教練機在空中逼近俄軍自殺無人機。畫面由後座艙拍攝，顯示後座人員直接持步槍連續射擊，目標隨即在空中爆炸。這場對決顯示老式螺旋槳飛機與自殺無人機之間的近距離交戰畫面。

根據軍事媒體《The Aviationist》報導，這段於3月24日曝光的影片，清晰捕捉到後座乘員手持武器的動態。畫面顯示乘員所持武器似乎是配有皮卡汀尼導軌（picatinny rail）與瞄準系統的短管步槍。乘員在空中對準目標連續射擊約8發子彈後，這架俄軍「天竺葵」（Geran）型自殺無人機在空中發生劇烈爆炸。

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The interception of a Russian Shahed/Geran-type long-range OWA-UAV with a firearm by a Ukrainian serviceman flying on board a Yak-52 piston-engine trainer aircraft. pic.twitter.com/5JvFY00E0e — Status-6 （War & Military News） （@Archer83Able） March 24, 2026

這種手持武器空中射擊的戰術，是基於戰場現實的考量。報導指出，相較於需要進行機體改裝以安裝機砲或機砲莢艙的方案，直接讓後座乘員攜帶標準輕武器上機，是一種相對簡化、可快速部署的作法。此方式可更快投入運用，烏克蘭自2024年以來就頻繁使用蘇聯時代的Yak-52螺旋槳教練機，以這種方式攔截俄軍各類無人機。

這段影片呈現烏軍以教練機搭配手持武器攔截無人機的實際操作方式。烏軍飛行員駕駛老式螺旋槳飛機逼近目標，由後座乘員手持輕武器射擊並引爆目標。這種近距離空中射擊方式，讓人聯想到早期螺旋槳飛機的空戰場景。在現代戰場上，這種相對單純的作法成為對抗低空、慢速自殺無人機的實質手段。

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