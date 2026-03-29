美軍3成B-1轟炸機前推英國 打擊伊朗距離砍半

美軍B-1B戰略轟炸機於26日飛抵英國費爾福德空軍基地，透過這波大規模的戰力前推，美軍將對伊朗相關打擊任務的航程直接縮短一半。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為縮短航程並支援對伊朗相關打擊任務，美軍直接將3分之1的現役B-1B「槍騎兵」（Lancer）戰略轟炸機前推至歐洲。3架B-1B戰略轟炸機於當地時間26日飛抵英國費爾福德（Fairford）空軍基地，讓駐紮該地的美軍轟炸機總數達到21架，成為近年最大規模的戰略武力集結之一。

據軍事媒體《Air & Space Forces》報導，這波重兵部署是為了支援針對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。相較於從美國本土升空，將轟炸機群進駐英國，能把飛往伊朗的航程直接縮短一半，美方並將此基地定位為相關打擊任務的重要一環。

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在武器配置上，B-1B擁有美軍最大的內部載彈空間，近期被公開航跡與當地民眾目擊掛載2000磅、甚至5000磅的重型導引炸彈升空；而同基地的B-52H也被拍到搭載長程巡弋飛彈，聯手執行相關打擊任務。

《Air & Space Forces》指出，目前在英國部署的部隊包含6架B-52H與15架B-1B轟炸機。根據美軍數據，現役B-1機隊的作戰妥善率目前約為47%，這意味著集結在英國的15架B-1，已涵蓋了美軍絕大多數能立即出戰的同型機戰力。

Some longer distance B-1 watching today from home! Three new Ellsworth B-1s arrived as PURSE Flt and two B-1s returned to Fairford as MAXIE Flt. pic.twitter.com/wxTwW2PIFY — Saint1 （@Saint1Mil） March 26, 2026

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