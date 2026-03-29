融合M1A2T、海馬士 陸軍攜手「攻城獅」大秀NEW ARMY新視覺

陸軍特指部官兵29日在球場上執行展護巨幅國旗任務，並與攻城獅球員一同領唱國歌。（新竹攻城獅球團提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕陸軍司令部今年6月即將迎來80週年部慶，近年更積極推動訓練制度革新與戰力提升，為展現「新陸軍」的轉型成果，特別推出全新「軍武風格ARMY識別圖像」。本次設計結合各項新式主戰裝備，以具現代感的方式呈現陸軍新戰力，透過與新竹御嵿攻城獅合作舉辦「Yes Sir獅紫軍」主題週，讓民眾大飽眼福，看見靈活運用新式主戰裝備的陸軍新視覺，看見陸軍嶄新的面貌。

陸軍特戰指揮部戰技隊29日在球場上實施戰技操演。（新竹攻城獅球團提供）

陸軍昨（28日）、今（29日）2天，與新竹御嵿攻城獅合作舉辦的「Yes Sir獅紫軍」主題週，從球館大螢幕動畫、球場地貼、球員迷彩球衣與周邊聯名商品，都能看見識別圖像的創意運用。主題週活動期間，陸軍也進行多元且精彩的開場表演，從昨日的人型氣偶舞蹈表演，到今日特戰指揮部勇猛驃悍的戰技操演、陸軍樂儀隊整齊劃一的高水準演出，讓球迷能近距離接觸陸軍新形象，獲得廣大球迷熱烈回響，成功打造軍民互動的新亮點。

請繼續往下閱讀...

陸軍本次識別圖像以新式主戰裝備為創作核心，結合Altius-600M攻擊型無人機、阿帕契直升機、人攜式刺針飛彈系統、海馬士多管火箭系統及M1A2T「艾布蘭」戰車等多項武器意象，透過現代化、多元化的視覺方式呈現，向外界傳達陸軍在新時代背景下，以新訓練、新科技、新裝備、新思維全面進化的決心。

陸軍司令部表示，本次推出全新軍武識別圖像，不僅呈現軍武實力，更象徵陸軍「NEW ARMY NEW POWER」理念，以及現代化轉型成果；另適逢80週年部慶，陸軍將持續以創新方式強化與社會的溝通與連結，讓民眾以更生活化、更具親和力的方式認識全新陸軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法