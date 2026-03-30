屏東機場導入AI觀測成效引議 空軍：已要求廠商改善並完成驗收

空軍C-130運輸機在屏東基地一字排開的情形。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍去年斥資4400萬元建置「機場航空安全AI影像分析暨靶場訓練AI輔助分析系統」，原欲取代傳統人工觀測、提升軍機起降與投彈安全，但外傳屏東機場第一階段驗收後仍狀況頻傳，出現無法穩定追蹤軍機、偵測失靈等狀況。空軍對此表示，這是導入AI創新技術先導案向，已要求廠商改善並完成驗收。

媒體報導，空軍近年積極導入AI技術，盼強化飛安與戰訓監控效能，去年斥資約4400萬元建置「機場航空安全AI影像分析暨靶場訓練AI輔助分析系統」，原規劃取代傳統人工觀測作業，提升軍機起降與投彈安全，避免重演2021年8月屏東機場F-16於漢光演習預演期間滑出跑道意外。

不過，外傳這套系統在屏東機場完成第一階段驗收後仍傳出問題，不僅無法穩定追蹤軍機，甚至頻繁出現閃退、偵測失靈等狀況。第一線操作人員直言系統表現遠不如預期，可能有使飛安風險增加的風險。

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對此，空軍司令部今天表示，此案為空軍運用創新技術、第一次引入的先導案項，期提高飛安保障。系統導入初期，確實曾因天氣因素，例如天雨、霧霾及大氣熱擾動等狀況，發生辦識不佳及系統不穩定情況，已依合約規範要求承商改善，並完成驗收。空軍賡續優化系統，依實際運作成效，據以評估後續部署效益。

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