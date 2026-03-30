伊朗飛彈打得到歐洲擋得住嗎？幾分鐘決勝的防空攔截流程曝光

伊朗國防部公布的「海巴爾」（Khaibar）彈道飛彈試射畫面。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕如果伊朗今天發射一枚彈道飛彈，歐洲防空系統只有幾分鐘決定是否攔截成功。問題是，面對射程可能大幅擴增的伊朗飛彈，這張防空網真的擋得住嗎？

美軍伊利湖號巡洋艦（CG 70）發射「標準三型」（SM-3）防空飛彈；面對潛在的彈道飛彈威脅，這類具備大氣層外攔截能力的美軍海上神盾系統，將是在短短幾分鐘內決定防禦成敗的第一道關鍵防線。（圖：美國海軍）

據軍事媒體《Defense Express》分析，外界過往低估了伊朗彈道飛彈的實力。最新外媒分析認為，德黑蘭的飛彈射程可能達約4000公里；這意味著，若飛彈從伊朗西北部升空，除了馬德里、里斯本與都柏林之外，多數歐洲首都都將落入射程範圍。一旦危機爆發，美歐防空網將面臨極限考驗。

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假使攻擊發生，實戰攔截流程將在飛彈升空的瞬間啟動。首先，美國的預警衛星會偵測到發射熱訊號，立刻觸發分秒必爭的決策機制。

當飛彈爬升至約20公里高空時，部署於土耳其庫雷吉克（Kürecik）美軍基地的高海拔雷達（AN/TPY-2），以及空中的預警機將同步捕捉目標。與此同時，游弋在地中海東部的美國海軍神盾驅逐艦也會加入追蹤。這些龐大的數據將瞬間匯入聯合情報網，快速估算飛彈落點並指派攔截任務。

大氣層外的對決：SM-3與陸基神盾

面對彈道飛彈，第一道防線將由海上的美軍驅逐艦擔綱。軍艦將發射「標準三型」（SM-3）防空飛彈，試圖在大氣層外直接撞毀目標。外媒與過往攔截紀錄顯示，這套系統曾在中東實戰中，攔截多枚飛向以色列與土耳其的彈道飛彈。

若海上攔截未果，第二道防線將交由部署於羅馬尼亞與波蘭的「陸基神盾系統」（Aegis Ashore）接手。這套系統猶如建在陸地上的神盾艦，將視飛彈軌跡，單獨或同步發射攔截彈，執行後續攔截。

分析認為，憑藉SM-3等裝備的效能，現有防禦網具備一定的攔截能力。然而，這場沙盤推演揭露了一個更殘酷的現實：從衛星偵測、雷達追蹤到最終的飛彈攔截，整套保衛歐洲的防空系統，幾乎全數掌握在美軍手中。

這也意味著，一旦華府決定縮減對歐洲的安全承諾，歐洲各國將面臨防空網出現巨大缺口的危機，被迫獨自面對來自中東的潛在飛彈威脅。

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