美軍「拳師號」兩棲突擊艦何時馳援中東？ 可能在4/6大限後才就位

美軍兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer, LHD-4）正趕往中東。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國、以色列對伊朗軍事行動持續之際，美軍兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer, LHD-4）自美國西岸啟航，外界關注其動向與後續部署。依公開資訊與航程推算，拳師號目前仍在由太平洋往西太平洋、印度洋方向航渡途中，距離已在中東周邊活動的「的黎波里號」仍有一段距離，可能在4月6日以後才抵達中東。

若以航速、補給與兩棲戒備群整體節奏估算，拳師號較可能於4月上旬後段，進入印度洋北部或阿拉伯海一帶，與的黎波里號形成可相互支援的部署態勢。根據美國海軍學會新聞網（USNI）最新的艦隊動態圖顯示，拳師號於3月中旬自聖地牙哥出港，現在可能還在太平洋航行；同一時間，的黎波里號已進入中東周邊海域。

就性能而言，拳師號為黃蜂級兩棲突擊艦，滿載排水量約4萬噸，航速逾20節，單艦可搭載約1600名陸戰隊員，並運用氣墊登陸艇與各型直升機執行登陸作戰；的黎波里號（USS Tripoli, LHA-7）則屬更新的美利堅級，雖然航速相近，但更偏重航空運用。儘管兩艦具備相近航速，實際長程航行仍須考量編隊行動、海象與海上補給，不太可能全程以最高速前進。

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雖然美國總統川普政府已宣布暫緩對伊朗能源設施的打擊至4月6日，但目前對伊朗軍事目標的行動仍未停止。若以拳師號的航程推算，其可能在4月6日之後，才進入可直接支援的作戰範圍，其部署意義較偏向後續兵力銜接，而非專為期限前到位。

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