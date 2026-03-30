全美僅剩15架還補不上！美E-3預警機被打爛 曝7億美元接班缺口

扮演「戰場大腦」角色的美軍E-3「哨兵」（E-3 Sentry）空中預警機。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍一架E-3「哨兵」（Sentry）空中預警與管制機（AWACS）傳出27日在沙烏地阿拉伯的一場攻擊事件中受損。這起事件暴露出美軍「空中指揮中樞」可用機數已下探至約15架，加上單價逾7億美元的接班機種進度嚴重延宕，美軍正面臨短期內難以填補的裝備缺口。

E-3預警機的後機身遭完全燒毀。（法新社）

據《華爾街日報》報導，這架遇襲的E-3預警機當時正停放於機坪，攻擊行動則被指涉與伊朗有關。這款機背頂著巨大圓盤雷達的高價值資產，能同時監控數百公里空域；識別敵我戰機與飛彈；並直接指揮火力攔截，長期扮演空戰的神經中樞。

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這類被視為「戰場大腦」的裝備並非可隨意消耗的常規武器。報導指出，美軍E-3機隊規模曾經超過30架，但在歷經長年服役與嚴苛的維修耗損後，此次攻擊事件前全美可調度的數量已銳減至約16架。隨著本次一架機體受損，可用機數僅剩約15架，美軍在日常巡邏與全球部署上面臨更沉重的調度壓力。

舊機隊數量驟減，替代機種卻面臨難產困境。五角大廈鎖定波音公司（Boeing）的E-7楔尾鷹（E-7 Wedgetail）作為接班方案，但該計畫進度已落後數年。美國空軍本月評估，在國會施壓與資金充裕的前提下，波音最多能建造7架單價超過7億美元（約新台幣224億元）的E-7預警機，短期內無法補足現有缺口。

專家示警 任務能力損失難以彌補

針對機隊現狀，退役美國空軍上將、前北美防空司令部（NORAD）司令范赫克（Glen VanHerck）表示，E-3早已遠超過其使用壽命。他強調，對於這類規模極小且動態敏感的機隊而言，損失一架平台的真正代價，在於對未來任務執行與機組人員訓練的嚴重影響。

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