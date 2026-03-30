不只空襲！前美軍司令曝多年「奪島計畫」 奪取哈格島可斷石油出口

有「閃電航艦」之稱的美軍美利堅級兩棲突擊艦「的黎波里號」，可搭載陸戰隊與F-35B垂直起降戰機，執行兩棲登陸與突襲任務。外媒報導，美軍長期研擬包括奪島在內的地面作戰選項。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍對伊朗的軍事選項並非僅限於空中打擊。美軍退役上將證實，美軍多年來持續研擬針對伊朗南海岸的「地面突襲」與「奪島作戰」；若美軍奪取如哈格島（Kharg Island）等關鍵據點，將可能重創該國的石油出口命脈。

根據《國會山莊報》（The Hill）報導，前美國中央司令部（CENTCOM）司令麥肯齊（Frank McKenzie）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時透露，美軍多年來一直在考慮針對伊朗南部海岸與小型基地的奪島選項。麥肯齊以哈格島為例指出，若美軍發動突襲並佔領該島，將可望重創伊朗的石油出口；這項戰術的最大優勢在於，美軍不需摧毀煉油設施即可切斷其經濟命脈。

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《華盛頓郵報》報導指出，五角大廈準備了可能持續數週的地面作戰計畫，包含特種作戰部隊與常規步兵部隊的突襲行動。與此同時，載有約3500名海軍官兵與陸戰隊員的美利堅級兩棲突擊艦黎波里號（USS Tripoli），已部署至中東戰區。該艦搭載的第31陸戰遠征支隊（31st MEU），配備了運輸機、攻擊戰鬥機與兩棲突擊載具。

奪島創造談判籌碼 確保荷姆茲海峽暢通

針對這類特種突襲行動的戰略目標，麥肯齊強調，奪取並暫時控制伊朗部分島嶼，將對德黑蘭當局造成極大羞辱，進而為美國在後續談判中取得重大籌碼。他評估，一場成功的軍事行動將能確保荷姆茲海峽的開放，並迫使伊朗在彈道飛彈與核武計畫上達成協議。

儘管美軍已在該地區集結龐大兵力，但美國官員向媒體重申，這並不代表美國總統川普已決定動用地面部隊。根據CBS新聞與輿觀（YouGov）的最新聯合民調顯示，針對與伊朗爆發衝突，高達60%的美國受訪者表達反對立場，支持者僅佔40%。

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