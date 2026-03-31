日陸自成立「情報作戰隊」 防中認知戰擾亂軍心

陸自29日在陸上總隊轄下成立「情報作戰隊」，未來將肩負情報整合與分析能量，肆應認知作戰威脅。（圖取自X@ModJapan_jp）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本防衛大臣小泉進次郎28日走訪硫磺島，宣布將於4月設立探討自衛隊必要體制的「太平洋防衛構想室」。另一方面，陸上自衛隊29日也成立「情報作戰隊」，未來將全面統整情報作業能量，專責應對「認知作戰」威脅，加強肆應日益嚴峻的區域潛在安全挑戰。

日本「共同社」報導，防衛省表示，新成立的「情報作戰隊」隸屬於陸自陸上總隊，總部則位於東京朝霞駐地，首任隊長為東峰昌生陸將補（相當於少將），單位編制約80人；主要業務負責統整先前各層級單位業務，以提升資訊分析和情報蒐集作業能量。

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報導指出，日本近年面臨嚴重的訊息威脅，凸顯潛在對手意圖藉操作輿論等非傳統手段割裂日本社會，升高政治對立，同時煽動挑撥日本與歐美盟友邦誼，進而削弱民眾對政府與民主體制信任。

出席儀式的防衛副大臣宮崎政久強調，情報是所有領域發揮能力的基礎，有必要進一步推動超越組織和國界的協作與合作。針對我國，也常出現企圖離間與歐美國家關係、削弱政府和自衛隊信任的惡意虛假資訊傳播。他期許「情報作戰隊」的成立，有助拓展跨國合作，與國際夥伴攜手對抗威脅。

此外，陸自的與那國島駐地28日迎來開設10週年紀念，由於與那國島距離臺灣僅110公里，加上中共海空演訓頻繁，自衛隊計畫今年底前向該島增派更多電戰部隊，並於2030年度部署防空飛彈單位，加強應對中共擴張威脅。

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