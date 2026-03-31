1次運500人！中國量產野牛級氣墊艇 台海投送能力受關注

中國啟動量產「野牛級」（Zubr-class）巨型氣墊登陸艇，單次可載500名士兵或3輛主戰戰車或是10輛裝甲車輛，其機隊規模已躍升全球第一，顯著強化兩棲投送能力。（圖擷取自微博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國解放軍啟動野牛級（Zubr-class）巨型氣墊登陸艇量產工程，顯示其兩棲快速投送能力持續提升。這項軍力結構的變化，不是因為個別艦艇性能的突破，而是因為其機隊規模已正式超越俄羅斯成為全球第一。這類專門用於兩棲突擊的快速投送工具，被認為正重塑區域內的跨海作戰平衡。

根據《Naval News》報導，情報證實中國已將野牛級氣墊登陸艇轉入量產階段。中方自2014年從烏克蘭取得技術後，已成功實現該型載具的國產化生產。目前解放軍海軍擁有的該型船艦數量至少已達9艘，遠超原產國俄羅斯的2艘與希臘的4艘，成為目前全球操作這類巨型平台規模最大的國家。

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這類野牛級氣墊艇以強大的突擊性能著稱，單次可運載3輛主戰戰車（MBT）或10輛裝甲車。若純以步兵投送，單次運量可達500人。由於採用噴氣式動力，其航速可超過55節（約時速102公里），能直接衝過沙灘等傳統登陸艦難以進入的障礙地帶，將兵力直接送入戰場前線。

軍事分析認為，這類平台可提升短距離兩棲兵力投送效率，在台海情境中具有顯著戰術價值。氣墊船具備跨越水雷陣與特定灘頭障礙的能力，彌補了大型登陸艦航速較慢、容易成為定點目標的弱點。分析指出該型艦在特定條件下具備高頻率往返能力，能在短時間內建立跨海突擊優勢。

報導指出，儘管具備強大的突擊力，野牛級氣墊艇也以維護成本驚人而著稱。由於其結構複雜且氣墊裙極易磨損，這類船艦需要耗費大量的後勤資源與工時。這反映出中國目前的軍事擴張方針，已準備好承擔這類高精密武器的營運負擔，以換取在兩棲行動中無可取代的快速投送優勢。這反映出大國後勤能力的門檻，也定義了未來區域衝突中快速投送的實戰基準。

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