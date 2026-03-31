「勁蜂四」貫穿5公分鋼板 梅復興曝「反應式自鍛破片」背後技術

圖上方為中科院展示的「反應式自鍛破片」。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美跨黨派參議員團30日赴中科院參訪，中科院並首度公開與美商合作生產的「勁蜂四型」無人機實彈成果。該機掛載新款模組化多用途彈頭，成功貫穿50公厘高強度鋼板，展現卓越反裝甲能力。軍事專家梅復興今於個人臉書透露，其重點在所使用的「反應式自鍛破片」彈頭，雙層穿透機制使穿身能力大幅提升。

梅復興表示，所謂的「自鍛破片」（EFP）係採用成型裝藥的爆炸聚能原理，其金屬彈藥罩因炸藥爆炸的壓力而從錐形塌陷並向軸心聚集，形成前向的超高速金屬射流 ，集中能量擊穿厚硬裝甲。

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梅復興指出，而所謂的「反應式自鍛破片」（RMEFP）則是在 通常由銅製作的藥型罩內置入反應性物質 （RM）的內罩層（inner liner），以增加穿甲以外的破壞/殺傷效果。

圖為「反應式自鍛破片」的組成。（圖取自梅復興臉書）

梅復興說，這裡所指的RM反應性物質，最常見的就是鋁與聚四氟乙烯（PTEF） 的混合物，也就是「鐵氟龍」。在裝藥爆炸後，內外罩層的物質會因撞擊而形成一個由外罩層的金屬包覆著內罩層的反應性物質所形成的「包覆式爆炸成形破片/彈丸」，扮演前置穿透器的角色，負責擊穿高強度裝甲。被包覆的反應性物質則在穿透裝甲後釋放出高能氟導致鋁粉的迅速氧化而產生劇烈熱反應，擴大爆炸燃燒等毀傷，不僅可大幅提升穿甲後的破壞效果，亦能顯著削減爆炸反應裝甲 （ERA） 的防護效益。

梅復興也說，RMEFP外層的金屬藥型罩通常都是用銅製造，較緊緻的高性能彈頭近年來也都改採用密度更高的鉭材質，以增強威力或提供較多的空間以容納內層反應材料。但由於鉭的成本比銅遠貴達約250倍，一般自殺式攻擊無人機這樣低成本的武器都不太採用。

圖為「反應式自鍛破片」內RM反應性物質的物質組成。（圖取自梅復興臉書）

中科院化學所長昨日施佳男受訪則說，現場展出的「多用途無人機彈頭」採開放式介面，因此民間無人機也能夠搭載使用。今年將與中科院其他研發成果，赴美國底特律Xponential參展，走向國際。

據了解，勁蜂四型無人機是以KRATOS MQM-178靶機為基礎研改而成，屬於低成本的高速攻擊型無人機，可人工操作也能自動飛行，具備「人在迴路」及模組化設計，同時兼具高機動性及外掛載彈藥的彈性，專家認為能與巡弋飛彈發揮「高低配」戰術運用。

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