康定級軍艦性能提升1年1艘 海軍以18.1億與法國公司簽技術服務合約

康定級巡防艦承德艦去年7月亮相時的畫面。（資料照，擷取自高雄第二港口直播影片；記者涂鉅旻製圖）

〔記者羅添斌／台北報導〕 為確保海軍「康定級（拉法葉級）巡防艦」性能提升計畫順利推進，國防部於今（31）日於政府採購網發布最新決標公告。海軍駐歐採購組已正式與法國國防顧問公司 DCI.DESCO 簽署價值新台幣 18 億 1170 萬元的「技術及管理支援服務」合約。此舉不僅象徵台法軍事合作關係的持續深化，更為康定級艦後續 5 艘同級艦的改裝工程奠定關鍵技術基礎。

據了解，本次簽署之合約執行期間長達 5 年 6 個月，預計至民國 120 年底完成。

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軍政人士今天指出，由於康定級艦當初由法國建造，其艦體結構與原始設計參數均受法方專利保護。 隨著「康平專案」進入全面換裝階段，涉及艦艏甲板切開以安裝中科院研發的「華陽垂直發射系統」，以及換裝英法製先進雷達與電戰設備，必須由法方 DCI.DESCO 公司提供專業工程監造與結構驗證。此 18 億元的投入將確保台灣自主研發武器與法製載台的完美整合，避免影響船艦航行穩定與匿蹤性能。

在性能提升進度方面，軍政人士表示，首艘原型艦「承德軍艦（FF-1208）」已於今年（115年）2 月初完成所有改裝測試，並在台船碼頭低調舉行成軍典禮，正式恢復戰備序列。 「承德軍艦」目前的升級亮點包括：

火力倍增

：移除舊型海欉樹防空飛彈，換裝垂直發射系統，配備「海劍二」防空飛彈。

偵蒐進化

：裝設英製 Artisan 3D 對空搜索雷達與法製 PASEO NS 光電射控儀，大幅提升隱身目標偵測能力。

時程展望

：第二艘性能提升艦已於今年 1 月進廠準備。海軍規劃將以「承德艦」為基準，在 120 年前分批完成全數 6 艘艦的升級，全面補足海軍中程防空戰力缺口。

戰略意義

：打造具備「匿蹤與打擊」，透過與法國 DCI.DESCO 的長期技術合作，康定級艦將從過往偏重反潛的「偵巡艦」，轉型為具備現代化防空、電子戰與多目標接戰能力的「全能巡防艦」。在印太區域形勢嚴峻之際，這項跨國技術合作案的落實，將有效維持我國海域安全與海上交通線的穩定。

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