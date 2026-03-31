烏克蘭本土企業紛紛武裝 組建防空部隊自保工廠設施

烏克蘭官方募資平台 UNITED24 公布「天空哨兵」（Sky Sentinel）AI 自動防空砲塔畫面。（圖取自 UNITED24）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對俄軍無人機持續消耗防空資源，烏克蘭正嘗試鼓勵組建「民間防空」分擔壓力。烏方最新公布，透過企業組建防空單位並納入軍方指揮體系的實驗計畫，已在哈爾科夫地區擊落多架俄軍無人機。

軍聞網站「The War Zone」報導，該計畫由烏克蘭政府主導，允許公私關鍵基礎設施企業成立防空單位，使用攔截無人機與自動化防空機槍塔等裝備，並運用從政府軍調撥的彈藥，整合進空軍指揮系統執行防空任務，試圖減輕正規部隊壓力，避免前線兵力被抽調。

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報導指出，目前已有至少14家企業參與或準備加入計畫，其中已有1家企業已投入實戰，其餘則處於訓練與部署階段。相關系統包括「天空哨兵」（Sky Sentinel）自動防空砲塔與「毒刺」攔截無人機，專門用於攔截俄軍「見證者」等低成本攻擊無人機。

此外，該模式亦與烏克蘭無人機產能擴張相互配合。官方數據顯示，烏方單月可生產4萬架攔截無人機，若資金充足，日產量可達2000架，顯示其具備大規模防空消耗戰能力。

報導並指出，俄軍持續以無人機與飛彈打擊烏克蘭工業設施，迫使烏方發展分散式防空與生產模式，同時也因愛國者等尖端防空飛彈庫存有限，轉向低成本攔截手段。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基近期訪問中東，與多國簽署防務合作協議，內容涵蓋反無人機技術與經驗交流。外界關注，此類「民間防空」模式是否可能擴散至同樣面臨無人機威脅的中東國家。

不過，專家指出，該模式仍存在指揮管制複雜化、誤擊與協同作戰困難等風險，若缺乏統一管理，可能影響整體防空效率。

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