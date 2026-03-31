美軍B-52自英國出擊炸伊朗！掛彈大轉變 曝敵防空恐已撐不住

美軍B-52H自英國起飛，長途奔襲伊朗，翼下掛滿了GBU-31聯合直攻彈藥，將無導引炸彈成為具備全天候精確打擊能力的精確導引彈藥。（圖擷自X）

〔即時新聞／綜合報導〕美軍持續空襲伊朗，駐紮於英國費爾福德基地（RAFFairford）的B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機，近日被拍到滿掛彈藥出擊，與開戰初期外掛聯合空對地防區外飛彈（JASSM）不同，現B-52H改掛載聯合直攻彈藥（JDAM）出擊，顯示伊朗防空能力已大幅削弱。

開源情報檢測組織「OSINTdefender」在X平台上PO出B-52H出擊畫面，這架隸屬於第5轟炸聯隊的B-52H，22日於英國費爾福德基地起飛，長途奔襲伊朗，這架B-52H的翼下掛滿了2000磅級的GBU-31聯合直攻彈藥（JDAM），將無導引炸彈成為具備全天候精確打擊能力的精確導引彈藥。

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在滿載的情況下一架B-52H可以攜帶高達20枚GBU-31，與戰爭爆發初期掛載AGM-158聯合空對地防區外飛彈（JASSM）相比，使B-52H可在敵方防空網之外發動攻擊，現掛JDAM出擊，可更接近目標執行精準打擊，顯示伊朗的防空能力已經受到了嚴重削弱。

U.S. Air Force B-52H “Stratofortress” Long-Range Strategic Bombers with the Bomber Barons and Knighthawks of the 23rd and 69th Bomb Squadrons, assigned to the 5th Bomb Wing, each fully-loaded with 20 GBU-31 2,000lb Joint Direct Attack Munitions （JDAM）, take off from RAF Fairford… pic.twitter.com/v0iJOQg8VG — OSINTdefender （@sentdefender） March 30, 2026

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