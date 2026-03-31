自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美軍B-52自英國出擊炸伊朗！掛彈大轉變 曝敵防空恐已撐不住

2026/03/31 11:33

美軍B-52H自英國起飛，長途奔襲伊朗，翼下掛滿了GBU-31聯合直攻彈藥，將無導引炸彈成為具備全天候精確打擊能力的精確導引彈藥。（圖擷自X）美軍B-52H自英國起飛，長途奔襲伊朗，翼下掛滿了GBU-31聯合直攻彈藥，將無導引炸彈成為具備全天候精確打擊能力的精確導引彈藥。（圖擷自X）

〔即時新聞／綜合報導〕美軍持續空襲伊朗，駐紮於英國費爾福德基地（RAFFairford）的B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機，近日被拍到滿掛彈藥出擊，與開戰初期外掛聯合空對地防區外飛彈（JASSM）不同，現B-52H改掛載聯合直攻彈藥（JDAM）出擊，顯示伊朗防空能力已大幅削弱。

開源情報檢測組織「OSINTdefender」在X平台上PO出B-52H出擊畫面，這架隸屬於第5轟炸聯隊的B-52H，22日於英國費爾福德基地起飛，長途奔襲伊朗，這架B-52H的翼下掛滿了2000磅級的GBU-31聯合直攻彈藥（JDAM），將無導引炸彈成為具備全天候精確打擊能力的精確導引彈藥。

在滿載的情況下一架B-52H可以攜帶高達20枚GBU-31，與戰爭爆發初期掛載AGM-158聯合空對地防區外飛彈（JASSM）相比，使B-52H可在敵方防空網之外發動攻擊，現掛JDAM出擊，可更接近目標執行精準打擊，顯示伊朗的防空能力已經受到了嚴重削弱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中